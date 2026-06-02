Sony выпустила игровой монитор PlayStation с зарядкой DualSense за 25 000 рублей

Sony представила новые игровые устройства под брендом PlayStation, в числе которых фирменный 27-дюймовый монитор для геймеров, контроллер для файтингов и колонки. Об этом говорится в блоге компании.

Монитор оснащен 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560х1440 пикселей, соотношением сторон 16:9, частотой обновления 240 Гц при подключении к ПК и до 120 Гц при работе с консолями. Заявленные показатели яркости составляют 350 нит, а контрастности — 1000:1.

Одной из ключевых особенностей устройства стала встроенная зарядная станция для контроллеров DualSense. Монитор поступит в продажу к концу лета за $350 (около 25 тыс. руб.).

Также компания показала контроллер FlexStrike. Это первый фирменный файтстик собственной разработки за $200 (около 14,3 тыс. руб.). Релиз устройства приурочен к выходу файтинга Marvel Tokon: Fighting Souls. Контроллер совместим с PlayStation 5 и ПК.

Устройство оснащено цифровым стиком и механическими кнопками, а также системой защиты от случайных нажатий. В комплект поставки входят чехол для транспортировки и набор сменных кнопок.

Наконец, Sony представила беспроводные динамики Pulse Elevate Wireless Speakers, которые должны выйти до конца 2026 года, однако точные сроки начала продаж компания пока не раскрывает.

