Началась работа над ремейком Baldur's Gate 2

Издание PC Gamer сообщает, что студия Wizards of the Coast запустила в разработку ремейк Baldur's Gate 2. Над новой версией легендарной игры будет трудиться в том числе создатель оригинала Кевин Мартенс (также работал над Mass Effect и Diablo 3).

Предполагается, что Baldur's Gate 2 Remake будут создавать параллельно четвёртой части основной игры. У студии также есть планы на ремейк первой Baldur's Gate, но предметно над ним начнут работать позднее.

Ранее создатели Baldur's Gate 3 также анонсировали перезапуск серии Divinity. Разработчики называют её своей самой большой игрой. Судя по всему, релиз RPG состоится как минимум через несколько лет.