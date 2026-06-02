AMD успокоила: новые процессоры и мат. платы на AM5 прослужат до 2029 года

AMD показала давеча новые процессоры и видеокарту, а также сделала важное заявление. Так, «красные» подтвердили, что платформа AM5 будет поддерживаться вплоть до 2029 года.

Из новинок: процессор Ryzen 7 7700X3D за $329 (выйдет 16 июля). У него 8 ядер, 104 МБ кеш-памяти и до 4.5 ГГц. А также юбилейная версия Ryzen 7 5800X3D за $ 349. Она появится 25 июня.

У Radeon RX 9070 GRE за $549 12 ГБ памяти, и она рассчитана на игры в разрешении 2K. Продажи стартуют 2 июня.

Также компания представила технологию EXPO Ultra Low Latency, что помогает оперативной памяти работать быстрее.