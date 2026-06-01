Где найти Токийскую башню в Forza Horizon 6: гайд

В Forza Horizon 6 начался первый контентный сезон, который предлагает игрокам выполнять еженедельные задания ради наград. На этой неделе игра предлагает сделать фотографию Токийской башни. Портал PC Gamer рассказал, где ее найти.

© Steam

Токийскую башню можно найти в западной части Токио рядом с главным шоссе, к югу от сезонного задания по доставке еды и к северо-востоку от токийской квартиры игрока. Доехав до этого района, вы вряд ли пропустите ярко-красный фундамент башни, окруженный фестивальными декорациями.

Для сезонного испытания, требующего сделать фотографию башни, достаточно сфотографировать даже сам фундамент. По факту, фото Токийской башни в полную длину не зачтется для выполнения задания. Подъезжайте к фундаменту, открывайте фоторежим — и делайте фото фундамента. Ничего сложного.

В награду за фотоохоту каждый игрок получает три очка фестивальных плейлистов и быструю реплику для чата. Последняя никому толком не нужна, а вот прогресс плейлистов очень полезен, если вы хотите завладеть эксклюзивными еженедельными машинами.