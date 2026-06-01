Где найти Токийскую башню в Forza Horizon 6: гайд
В Forza Horizon 6 начался первый контентный сезон, который предлагает игрокам выполнять еженедельные задания ради наград. На этой неделе игра предлагает сделать фотографию Токийской башни. Портал PC Gamer рассказал, где ее найти.
Токийскую башню можно найти в западной части Токио рядом с главным шоссе, к югу от сезонного задания по доставке еды и к северо-востоку от токийской квартиры игрока. Доехав до этого района, вы вряд ли пропустите ярко-красный фундамент башни, окруженный фестивальными декорациями.
Для сезонного испытания, требующего сделать фотографию башни, достаточно сфотографировать даже сам фундамент. По факту, фото Токийской башни в полную длину не зачтется для выполнения задания. Подъезжайте к фундаменту, открывайте фоторежим — и делайте фото фундамента. Ничего сложного.
В награду за фотоохоту каждый игрок получает три очка фестивальных плейлистов и быструю реплику для чата. Последняя никому толком не нужна, а вот прогресс плейлистов очень полезен, если вы хотите завладеть эксклюзивными еженедельными машинами.