Обзор лучшего OLED-монитора до 80 тысяч рублей

Если честно, то во время подготовки обзора я несколько раз ловил себя на том, что смотрю в экран и думаю: «а это реально работает при 4K и 240 Гц одновременно?» Потому что мозг отказывается совмещать эти два числа в одном устройстве без ощущения подвоха. Но никакого подвоха тут нет. Рассказываем, как живется с таким монитором, и выясняем, не станет ли он избыточным на вашем рабочем столе.

Если вы следите за топовым сегментом мониторов, то уже знаете: если на коробке написано «QD-OLED», то внутри практически гарантированно стоит панель производства Samsung. Так устроен рынок — именно южно-корейский гигант, как прилежный монополист, удерживает эту технологию в своих руках. В AG276UZD используется именно она.

QD-OLED — это OLED, где источником «подсветки» пикселей служат квантовые точки — нанокристаллы, которые светятся при попадании на них света. Такой подход решает главную проблему обычного OLED: нехватку яркости. В результате мы имеем 1000 кд/м² в пике при 3% APL (белым заполнен лишь крохотный участок кадра) — то есть, .в тёмной сцене с небольшим светлым пятном взрыва или прожектора, подсветка буквально «ударит» по глазам, как и должно быть у «оледов». Про то, насколько реалистично в вас прилетит «флешка» в CS2 даже и говорить как-то не хочется, чтобы лишний раз не пугать.

Технические характеристики

AOC Agon Pro AG276UZD Диагональ 26,5″ Тип матрицы QD-OLED (Samsung) Тип поверхности Антибликовое (глянцевое покрытие) Разрешение 3840×2160 (UHD/4K) Глубина цвета 10 бит (не FRC) Частота обновления 48–240 Гц Время отклика 0,03 мс (GtG) Яркость SDR 250 кд/м² (100% APL) Яркость HDR пик 1000 кд/м² (3% APL) Контрастность 1 500 000:1 HDR DisplayHDR True Black 400 Цветовой охват DCI-P3 99,3% Цветовой охват Adobe RGB 96,5% Адаптивная синхронизация NVIDIA G-Sync Compatible, AMD FreeSync Разъёмы 1× DisplayPort 2.1 (UHBR20), 2× HDMI 2.1, 1× USB-C 3.2 Gen1 (DP Alt Mode, PD 65 Вт), 1× USB-B 3.2 Gen1 (upstream), 2× USB-A 3.2 Gen1 (downstream), 1× выход 3,5 мм Встроенная акустика 2× 5 Вт KVM-переключатель Есть Потребление в работе 94 Вт (типовое) Габариты с подставкой (Ш×В×Г) 609,3×(395,6–525,6)×240,0 мм Вес с подставкой 6,85 кг Регулировка высоты 130 мм Наклон −5° / +23° Поворот (свивел) ±30° Крепление VESA 100×100 мм Гарантия 3 года Цена в рознице РФ от 77 тысяч рублей

Внешний вид

Монитор приезжает в увесистой упаковке, которая, по ощущениям, немного великовата для 27″ модели. Внутри стандартный набор: сам экран, подставка, состоящая из двух сегментов, и коробка со всем необходимым. Что под необходимым подразумевает суббренд AOC? Во-первых, переходник на VESA-крепление с компактной отверткой. Во-вторых, полный набор кабелей на любой вкус. Есть и Type-C, и HDMI, и DisplayPort, и отдельный USB для работы встроенного хаба, если вы, например, хотите подключать устройства не к своему ПК, а сразу к монитору.

Установка мониторов AOC — очень спокойный процесс, потому что для него не требуются ни какие-то отвертки, ни шестигранники. Инженеры заботливо оставили на единственном в конструкции крепления винтике ручку, которая не вынуждает вас бегать по комнате и судорожно искать инструмент, чтобы просто поставить экран на стол. К ножке монитор крепится тоже легко. Вставляете монитор в паз до щелчка и… все. Дальше остается только подключить провода и нажать на кнопку питания.

Про симметрию дизайнеры в этой модели решили не вспоминать, поэтому подставка, на которой стоит монитор, получилась неправильной формы. Красиво, но в первое время хочется как-то выровнять экран относительно нее. И форму этой подставки копирует уже упомянутая кнопка питания.

Управление стандартное для сегодняшних мониторов — вся навигация осуществляется с помощью этой одной-единственной кнопки, потому что это не только кнопка, но еще и довольно удобный джойстик. И спасибо, что элемент управления один. Запоминать какая кнопка из пяти за что отвечает — такой себе формат траты времени, будем честны. А тут все как-то интуитивно и понятно. За это большой плюс.

С коммутацией у AOC вышло на удивление продуманно. Два HDMI 2.1 — для консолей и второго ПК, DisplayPort 2.1 UHBR20 — для основной машины, USB-C с Power Delivery 65 Вт — для ноутбука. 65 Вт по USB-C хватит для большинства тонких рабочих машин: MacBook Air, ThinkPad X1 Carbon заряжаются именно с такой мощностью. Игровой ноутбук с TDP под 100 Вт полноценной зарядки не получит, но хотя бы не разрядится.

Ещё у монитора есть KVM-переключатель — он позволяет управлять клавиатурой и мышью на нескольких источниках сигнала прямо через встроенное меню, без внешних хабов. Если на столе стоят рабочий ноутбук и игровой ПК одновременно — это реально удобно.

В остальном, корпус не кричит о себе так агрессивно, как те же флагманы от ASUS или MSI с их красными акцентами и RGB по всем панелям. Agon Pro выглядит чуть более строго — чёрный матовый корпус, серая ножка и едва заметная подсветка на обратной стороне, которую можно насторить по своему усмотрению или же вовсе отключить.

Подставка регулируется по высоте (130 мм хода), наклону от −5° до +23°, повороту на ±30° и разворачивает экран в портретный режим — пригодится разработчикам и всем, кто работает с длинными документами.

Звук

В таблице с характеристиками вы могли встретить строчку про звук. Да, внутри монитора расположились два источника по 5 Вт каждый. И если совсем коротко, то это очень плохо. Ну вот настолько плохо, насколько это возможно. Понимаю, монитор со встроенным звуком — звучит очень мощно. Но как только в настройках системы вы решите вывести звук через него, будьте готовы откатить источник звука обратно МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО.

Абсолютно плоский звук без намека на глубину, и от наличия таких динамиков мне, как пользователю, даже немного грустно, потому что они пытаются испортить впечатление от довольно хорошей техники. Пытаются, но все же не портят - эмоции от здоровенной OLED-панели перед глазами перекрыть не так просто.

4K при 240 Гц: как это вообще работает

Здесь нужно остановиться подробнее, потому что долгое время мы все считали, что 4K-разрешение необходимо для размеренной работы с графикой, а высокие частоты обновления, как в этом мониторе, пригодятся, разве что, для шутеров.

Герой обзора выбивается из рамок этого стереотипа, потому что предлагает все это сразу же. И чтобы такое вообще стало возможным, инженеры AOC добавили монитору DisplayPort 2.1 в редакции UHBR20.

DisplayPort 2.1 UHBR20 даёт пропускную способность до 80 Гбит/с (а это вдвое больше, чем у DP 1.4), и только за счёт этого удалось пропихнуть несжатый 4K-сигнал при 240 Гц с 10-битным цветом. Без него пришлось бы включать DSC — алгоритм сжатия видеосигнала, который режет точность цветопередачи и, при определённых условиях, даёт артефакты на тонких линиях и градиентах.

Собственно, сам дисплей

На бумаге экран выглядит так: 26,5 дюйма, QD-OLED, разрешение 3840×2160, частота обновления до 240 Гц, время отклика 0,03 мс, пиковая яркость 1000 кд/м² при 3% APL, цветовой охват 99,3% DCI-P3 и 96,5% Adobe RGB, есть и сертификация DisplayHDR True Black 400. Набор, который ещё два года назад стоил в полтора раза дороже и считался уделом профессиональных рабочих станций — теперь это серийный игровой монитор в российской рознице. Дорогой, но все же.

Первое, что делаешь с новым монитором такого класса — берёшь колориметр и проверяешь, насколько заявленное совпадает с реальным. Наши замеры дали уровень яркости около 400 кд/м² в HDR-режиме. В SDR-режиме можно рассчитывать примерно на 250 кд/м2, поэтому настоятельно рекомендуем сразу же переключаться в HDR.

Из коробки баланс белого оказался на уровне 6950К — это немного холоднее эталонных 6500К, что на практике означает лёгкий голубоватый оттенок нейтральных серых из коробки. DeltaЕ в районе 4 — приемлемо для игрового монитора, но для серьёзной работы придется выбрать режим sRGB в настройках. Зачем? А именно в этом цветовом пространстве монитор и выдает наиболее близкие к идеалу результаты замеров. В этом режиме DeltaЕ становится меньше единицы.

AOC Agon Pro AG276UZD Максимальный уровень яркости в HDR (макс./мин.) 430/2 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) беск. Цветовой охват (sRGB)** (90-100% — идеал) 100% DeltaE (меньше = лучше) 4.1 DeltaE sRGB (меньше = лучше) <1 Гамма (идеальная — 2,2) 2.2 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 6950K и 6500K (sRGB)

OLED-панель при высокой яркости в HDR-контенте работает ровно так, как от неё ожидаешь. Тёмные сцены держат глубокий чёрный без малейшего намёка на засветку, светлые элементы в кадре святят с ощутимой силой — особенно в играх с хорошей HDR-реализацией. Переход между тёмными и светлыми участками кадра моментальный: никаких ореолов и никакого гостинга, которым иногда страдают VA-матрицы при резких переходах.

Однако у OLED-матрицы есть один принципиальный враг — статичное изображение. Органические материалы, из которых состоят пиксели, могут деградировать при длительной нагрузке, и если на экране часами стоит неподвижная картинка (будь это полоска здоровья в RPG, мини-карта в шутере или панель задач Windows), пиксели в этих местах начинают светить чуть слабее остальных. Со временем это превращается в еле заметный, а потом всё более отчётливый паразитный образ, который не исчезает при смене контента. Вылечить его нельзя.

Монитор предлагает решать эту проблему системой из нескольких механизмов. В роли главного инструмента выступает Pixel Refresher: алгоритм периодически прогоняет по всем пикселям специальный паттерн, который «перезаряжает» органические материалы и выравнивает деградацию по всему полю экрана. Процедура запускается автоматически при выключении монитора — если он проработал достаточно долго, то перед отключением питания вы увидите короткую анимацию на чёрном фоне. Прервать её нельзя: монитор сам решает, когда процедура завершена. А еще он сам уходит на обслуживание раз в несколько часов.

Обычная ситуация: вы защищаете трон в Доте, жмете кнопки как в последний раз, пока противники несут ваши башни. И тут монитор решает, что он устал: хоть тресни, вернуть экран с игрой до завершения самообслуживания у вас не получится. Переключиться на второй монитор? Ну, не у каждого он есть. Остается только сидеть и слушать, как команда вежливо просит вас удалить игру. Цена за абсолютно нормальную и необходимую работа защитной системы — так работают все OLED-мониторы.

Уменьшить частоту принудительных перезагрузок можно: достаточно не оставлять монитор включённым со статичной картинкой надолго или просто выключать его, когда уходите от стола. Система устроена так, что чем аккуратнее вы с ней обращаетесь, тем реже она вмешивается в самый неподходящий момент.

Помимо Pixel Refresher в арсенале у AOC есть Pixel Orbiting — технология микросдвига изображения на несколько пикселей в разные стороны с определённым интервалом. Сдвиг настолько мал, что глаз его не замечает, но пиксели под статичными элементами интерфейса при этом регулярно меняются — нагрузка распределяется равномернее.

Конкуренты

AOC Agon Pro G276UZD MSI MPG 272URX ASUS ROG PG27UCDM Матрица Samsung QD-OLED Samsung QD-OLED Samsung QD-OLED Диагональ 26,5″ 26,5″ 26,5″ Разрешение 3840×2160 3840×2160 3840×2160 Частота обновления 240 Гц 240 Гц 240 Гц Время отклика 0,03 мс 0,03 мс 0,03 мс Яркость HDR пик 1000 кд/м² 1000 кд/м² 1000 кд/м² DisplayPort 2.1 UHBR20 2.1a UHBR20 2.1a UHBR20 HDMI 2× HDMI 2.1 2× HDMI 2.1 2× HDMI 2.1 USB-C PD 65 Вт 90 Вт 90 Вт KVM Да Да Нет Dolby Vision Нет Нет Да ELMB Нет Нет Да (до 120 Гц) Динамики 2× 5 Вт Нет Нет Цена (РФ, ориент.) ~77-80 тыс. ₽ ~100 тыс. ₽ (90 тыс. при заказе из Китая, включая пошлину) ~130 тыс. ₽ (100 тыс. при заказе из Китая, включая пошлину)

MSI MPG 272URX QD-OLED

Важно понимать: все три монитора используют абсолютно идентичное железо от Samsung Display. И в этом кроется главная маркетинговая путаница, из-за которой постоянно возникают споры о поколениях в комментариях и на Reddit. Сама компания Samsung и бренд AOC официально называют эти панели с характеристиками 4K и 240 Гц своим третьим поколением. При этом MSI позиционирует точно такие же матрицы как четвертое поколение, ориентируясь на количество выпущенных на рынок линеек собственных мониторов. Samsung тоже считает, что 4K и 240 Гц это удел четвертого поколения. Но отечественные пресс-релизы беспощадны, поэтому в отечественном сегменте рунета ходят перепечатки, где указано именно третье поколение.

Техническая суть остается неизменной независимо от цифры в рекламном буклете. Внутри стоит одно и то же железо с одинаковой плотностью пикселей, структурой и идентичным поведением антибликового слоя. Качество картинки, глубина чёрного цвета и скорость отклика в 0,03 мс у них совершенно одинаковые. И даже картинка на всех трёх мониторах выглядит идентично, а вся разница заключается исключительно во внутренней прошивке, заводской калибровке и портах на корпусе. И даже гарантийный срок (который должен, в теории, застраховать вас на случай выгораний матрицы) у них одинаковый - три года.

Что именно MSI добавляет поверх панели за дополнительные деньги, так это порт USB-C с зарядкой на 90 Вт, пока AOC предлагает мощность в 65 Вт. Для игровых ноутбуков с высоким TDP это имеет огромное значение: менее мощный порт лишь притормозит разряд батареи, тогда как решение от MSI обеспечит полноценную зарядку. Ещё в комплектацию входит чуть более богатый USB-хаб на три порта USB 3.2 downstream вместо двух. И за весь этот набор просят от 125 до 130 тысяч рублей, что почти в полтора раза дороже конкурента от AOC.

ASUS ROG Swift PG27UCDM

Модель ROG Swift PG27UCDM использует тот же самый дисплейный модуль с аналогичной пиксельной плотностью и пиковой яркостью. При этом ASUS по максимуму обернула его в свою фирменную экосистему. Ключевая эксклюзивная функция здесь — поддержка Dolby Vision, которая среди мониторов встречается довольно редко. В отличие от статичного HDR10, эта технология управляет метаданными кадр за кадром: стриминговый контент с Netflix или Apple TV+ отображается ровно так, как задумывал режиссёр, без использования усреднённого профиля на весь фильм.

Дополнительно инженеры добавили стробоскопический режим работы: панель моргает в такт обновлению кадра, поэтому мозг воспринимает картинку как более чёткую в движении даже без использования адаптивной синхронизации.

Ну и самое главное: встроенный датчик присутствия автоматически гасит экран, когда вы отходите от стола, что напрямую защищает OLED от выгорания при показе статичных изображений. Меньше обидных выключений, дольше срок службы. Правда, за это придется заплатить в официальной рознице в ПОЛТОРА РАЗА больше.

Итого

Слово «доступный» в описании топового OLED-монитора звучит странно, но здесь оно максимально уместно. В российской рознице среди лучших на сегодняшний день QD-OLED панелей модель AOC AGON PRO AG276UZD остается единственным вариантом с ценником от 77 тысяч рублей. MSI MPG 272URX с той же матрицей внутри начинается от 100 тысяч рублей, решения от ASUS стоят ещё дороже.

Разумеется, кто-то обязательно вспомнит про возможность заказа электроники из Китая. Действительно, сейчас, в конце мая 2026-го года, тот же MSI MPG 272URX можно взять заметно дешевле официальных российских цен. Дисплей тот же, герцовка та же, единственное отличие от местного варианта заключается в другой ножке и меню другого бренда. Однако ждать придётся несколько недель. Риск получить монитор с повреждённой при пересылке матрицей остается ненулевым: OLED-стекло крайне плохо переносит транспортные встряски.

Существует и третий путь. За сопоставимые деньги через параллельный импорт вполне реально найти устройство на базе матрицы следующего поколения с иными характеристиками. Поэтому я не стану убеждать вас в безальтернативности текущего выбора, ведь рынок гораздо шире российской розницы. Приобретение интересных девайсов за пределами РФ требует терпения, везения или всего вместе. А вот если вам нужен монитор прямо здесь и сейчас и без нервотрёпки с таможней, то выбор становится очевидным.