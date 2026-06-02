Ремейк «Готики», The 7th Guest и Вьетнам: во что поиграть в июне

Первая неделя июня, как водится, будет самым громким игровым событием лета — сразу после Summer Game Fest наступит традиционная летняя засуха без каких-то крупных релизов. Тем не менее, поиграть в июне будет, во что, если вы цените инди и культовую классику. Рассказываем, во что стоит поиграть в предстоящем месяце.

1 июня — Freefall ‘95

Абсурдный гибрид roguelite и bullet hell, словно пришедший из времен Flash-игр. В Frefall ’95 игрок управляет… Пассажиром разбившегося самолета, которому предстоит выполнять трюки и уклоняться от различных препятствий прямо в свободном падении. Авторы вдохновлялись такими проектами, как Tony Hawl’s Pro Skater и серией SSX, а помимо необычных механик игроков ждет «насыщенный сюжет, искривляющий время».

2 июня — Fatekeeper

Fatekeeper — амбициозный фэнтези-боевик, авторы которого решили пойти по стопам Dark Messiah of Might & Magic. Странствуя по враждебному миру, игроки смогут сражаться не только с помощью клинков и магии, но и используя интерактивное окружение — пинок или мощный удар оружием могут отправить врагов прямо в ловушки. Проект выйдет в ранний доступ Steam, где, по прогнозам разработчиков, пробудет полтора года.

4 июня — The 7th Guest Remake

На июнь приходятся сразу несколько ремейков нишевой классики, и первым выйдет The 7th Guest Remake. Культовое point-and-click приключение было пересобрано с нуля, а для новых образов призраков использовали объемное видео — чтобы не потерять шарм live-action персонажей из оригинальной игры. При этом покупатели ремейка получат в подарок The 7th Guest VR: спин-офф, созданный эксклюзивно для гарнитур виртуальной реальности.

5 июня — Gothic 1 Remake

Пожалуй, один из самых ожидаемых релизов 2026 года. Полномасштабный ремейк оригинальной «Готики» наконец доберется до релиза спустя много лет разработки и всяческих слухов. Авторы обещают сохранить уникальную атмосферу мира игры, но осовременить другие составляющие Gothic — например, боевую систему, симуляцию жизни NPC и, конечно, графику.

8 июня — Killer Bean

Killer Bean — франшиза с длинной историей, и теперь она добралась до мира видеоигр. То, что началось в 2008-м году с «такого плохого, что даже хорошего» анимационного боевика про антропоморфный кофейный боб, выросло в шутер от третьего лица в открытом мире. Хорошим он будет или плохим — покажет период раннего доступа, который продлится два года.

8 июня — Solarpunk

Одна из самых ожидаемых игр в Steam наконец получила дату релиза. Solarpunk — песочница на выживание в мире парящих островов, между которыми игрокам предстоит передвигаться на дирижаблях. А для того, чтобы открывать новые технологии и острова, необходимо мастерски освоить возобновляемые источники энергии — Солнце, ветер и воду.

17 июня — Denshattack!

Denshattack! — безумная аркада в сеттинге комиксовой пост-апокалиптической Японии, где крутые трюки нужно проделывать не на скейтах или роликах, а на целых поездах. Лишь самый матерый машинист сможет стать лучшим, победив на треках в Осаке, Токио и других японских городах, где царит сплошной абсурд.

18 июня — Hell Let Loose: Vietnam

После полей битв Первой мировой серия Hell Let Loose забросит игроков во Вьетнам. Игра предложит поклонникам исторических шутеров сражения 50 на 50 игроков, масштабные карты, строгое разделение ролей, операции с участием техники и реалистичные бои в джунглях, где нельзя расслабиться ни на секунду.

18 июня — The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Наконец, The Adventures of Elliot — новый проект создателей Bravely Default и Octopath Traveller, которые решили попробовать себя в жанре изометрических экшенов. Искателю приключений Эллиоту предстоит пройти четыре временные эпохи, сражаясь бок-о-бок со своей напарницей феей и исследуя мир, отрендеренный в фирменном HD-2D стиле Square Enix. Те, кто уже играли в демоверсию игры, смогут перенести сохранения в релизную версию.