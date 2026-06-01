AMD представила чип Ryzen 7 7700X3D — бюджетную версию 7800X3D

Компания AMD представила Ryzen 7 7700X3D — свой новый процессор для разъёма AM5. Чип поступит в продажу уже 16 июля по рекомендуемой цене в $ 329 (около 24 тысяч рублей).

© Чемпионат.com

Будущий процессор получит 8 ядер/16 потоков Zen 4 с тактовой частотой 4,0 ГГц и возможностью разгона до 4,5 ГГц с кэшем 104 МБ. Тепловыделение чипа составит 120 Вт.

В AMD называют Ryzen 7 7700X3D «самым доступным процессором с технологией 3D V‑Cache на рынке». В первую очередь модель призвана стать альтернативой флагманскому чипу 7800X3D, который отличается от новинки лишь тактовой частотой. Подробные тесты и сравнения модели появятся ближе к середине июля.