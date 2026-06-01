NVIDIA представила платформу RTX Spark

Глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг на выставке Computex 2026 в Тайбэе анонсировал вычислительную платформу RTX Spark для персональных компьютеров с архитектурой Arm, разработанную совместно с Microsoft и MediaTek. Это первое решение компании, целенаправленно созданное для рынка персональных ИИ-устройств, оцениваемого, по словам Дженсена Хуанга, почти в 200 млрд долларов.

В основе платформы лежит однокристальная система на базе архитектуры Arm, выпускаемая компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) по 3-нанометровому техпроцессу. Чип объединяет 20-ядерный центральный процессор Grace (в потребительской линейке обозначается как N1X), графику Blackwell RTX с 6 144 ядрами CUDA, нейропроцессорный блок (NPU) и до 128 ГБ объединенной оперативной памяти. Заявленная производительность в задачах искусственного интеллекта достигает 1 петафлопса.

"Microsoft и NVIDIA собираются заново изобрести персональный компьютер", - заявил исполнительный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, представляя платформу. По его словам, новая категория устройств рассчитана на работу персональных ИИ-агентов непосредственно на компьютере пользователя.

Первые устройства на платформе RTX Spark - тонкие ноутбуки и компактные настольные ПК - выйдут осенью 2026 года. В числе партнеров NVIDIA назвала ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI и Microsoft Surface; позднее к ним присоединятся Acer и GIGABYTE. Ноутбуки получат корпус толщиной от 14 мм, массой около 1,4 кг и экраны OLED диагональю 14 и 16 дюймов. Компании Adobe и Blender перерабатывают приложения Photoshop, Premiere и Cycles под новую архитектуру.

Выход NVIDIA на рынок процессоров для ПК обсуждался с 2023 года и рассматривается как прямой вызов позициям Intel и AMD, традиционно доминирующих в этом сегменте. Параллельно компания объявила о запуске массового производства серверных чипов Vera для центров обработки данных - их уже заказали OpenAI, Dell и Oracle.

По мнению отраслевых экспертов, выход NVIDIA в сегмент клиентских процессоров на архитектуре Arm способен заметно усилить конкуренцию на рынке ПК, где компания ранее присутствовала преимущественно через дискретную графику. Ключевым фактором успеха станет готовность экосистемы Windows-приложений к работе на Arm.

