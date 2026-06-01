ASUS показала премиальную портативную консоль с OLED-дисплеем

На выставке Computex 2026 компания ASUS представила портативную игровую консоль ROG Ally X20, выпуск которой приурочен к 20-летию игрового бренда ROG. Новинка получила обновленный дизайн и OLED-дисплей, сообщает VideoCardz.

Главным отличием устройства от представленной ранее модели ROG Xbox Ally X стал новый 7,4-дюймовый OLED-экран, который пришел на смену 7-дюймовой IPS-панели. Технические характеристики дисплея, включая разрешение, частоту обновления, уровень яркости и поддержку технологии переменной частоты обновления (VRR), производитель пока не раскрыл.

Еще одним заметным изменением стал внешний облик устройства. Юбилейная версия получила полупрозрачный корпус с золотистыми декоративными элементами.

За производительность ROG Ally X20 отвечает процессор AMD Ryzen AI Z2 Extreme, который также используется в старой ROG Xbox Ally X. В максимальной конфигурации последняя оснащается 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD PCIe 4.0 на 1 ТБ. Характеристики памяти и встроенного хранилища юбилейной версии производитель пока не уточнил.

Компания также не раскрыла стоимость устройства и сроки его появления в продаже. С учетом того, что стандартная ROG Xbox Ally X оценивается примерно в $1000, юбилейная версия с OLED-дисплеем и эксклюзивным оформлением явно будет дороже.

