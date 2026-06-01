Раскрыты характеристики Arm-чипов Nvidia для аналогов MacBook на Windows

Nvidia может представить линейку Arm-процессоров N1 для ноутбуков на Windows на выставке Computex 2026. Портал VideoCardz опубликовал подробные характеристики будущих чипов, которые могут стать основой новой платформы компании для мобильных ПК.

Согласно утечке, флагманский процессор Nvidia N1X по своим параметрам практически идентичен чипу GB10, применяемому в компактном ИИ-компьютере DGX Spark. Он включает 20 вычислительных ядер: 10 высокопроизводительных Arm Cortex-X925 и 10 энергоэффективных Cortex-A725. За графическую производительность отвечает встроенное решение на архитектуре Blackwell с 6144 ядрами CUDA, что соответствует конфигурации видеокарты GeForce RTX 5070.

Также ожидается облегченная версия Nvidia N1X с 9 ядрами Cortex-X925, 9 Cortex-A725 и графическим блоком на 5120 ядер CUDA. Оба процессора поддерживают до 12 линий PCIe 5.0 и пяти линий PCIe 4.0, рассчитаны на теплопакет от 45 до 80 Вт и совместимы с памятью LPDDR5X объемом от 16 до 128 ГБ.

Для более доступного сегмента Nvidia готовит серию N1. Старшая модель получит 12 вычислительных ядер в конфигурации 8+4 и встроенную графику на 2560 ядер CUDA, тогда как младшая версия будет оснащаться десятью ядрами (7+3) и графическим блоком на 2048 ядер CUDA. Эти решения поддерживают восемь линий PCIe 5.0 и три линии PCIe 4.0, работают с памятью объёмом от 8 до 64 ГБ и имеют заявленный диапазон энергопотребления от 18 до 45 Вт.

Официально Nvidia пока не подтверждала характеристики новых процессоров. Кроме того, остается открытым вопрос сроков их анонса. По данным VideoCardz, часть материалов, лежащих в основе утечки, датирована еще 2024 годом, что свидетельствует о длительной разработке чипов.

Ожидается, что новые чипы позволят выпустить Windows-ноутбуки с Arm-процессорами, которые составят конкуренцию Apple MacBook с фирменными Arm-чипами Apple M- и A-серий (MacBook Neo).

