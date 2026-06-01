Энтузиаст собрал портативную PlayStation 2 из старых деталей и скотча

Автор YouTube-канала James Channel представил самодельную портативную консоль JamesStation 2, которуб он собрал из неисправной PlayStation 2 Slim и подручных компонентов. Об этом сообщает NotebookCheck.

© Газета.Ru

В качестве основы энтузиаст использовал поврежденную PS2 Slim, найденную среди электронного мусора. Консоль получила неофициальную конструкцию с открытым дисководом и корпусом, собранным из различных модифицированных деталей, включая элементы от контроллера Mad Catz Dual Force 2.

В процессе сборки автор заменил CMOS-батарею, восстановил работу оптического привода с помощью программного обеспечения PMAP и интерфейса USB-UART, а также адаптировал устройство под новую компоновку. Для вывода изображения использовался компактный LCD-дисплей от автомобильной навигационной системы.

С целью сохранения совместимости с оригинальными аксессуарами были вручную перепаяны разъемы для карт памяти и контроллеров. Корпус устройства был собран без полноценного промышленного дизайна и просто зафиксирован с помощью клейкой ленты, что сам автор охарактеризовал как упрощенное инженерное решение.

Питание системы обеспечивает внешний аккумулятор емкостью 10 000 мАч с модифицированной платой управления энергопотреблением.

Несмотря на кустарную сборку, устройство демонстрирует относительно высокую автономность. По словам автора, после часа игры в Tony Hawk's Pro Skater 4 уровень заряда снижается незначительно, а в ресурсоемких сценариях консоль способна работать до пяти часов.

Ранее Zara выпустила сумку в стиле культовой PlayStation Portable.