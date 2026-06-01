Mechanics VoiceOver выпустила полную русскую озвучку для A Way Out

Студия Mechanics VoiceOver выпустила русскую озвучку для кооперативного приключенческого экшена A Way Out. Об этом сообщает PlayGround.

© A Way Out

Новая локализация позволяет пройти игру полностью на русском языке с озвучкой всех ключевых сюжетных диалогов и игровых сцен. По словам авторов дубляжа, основной задачей было сохранение атмосферы оригинального произведения и эмоциональной выразительности персонажей.

В создании озвучки приняли участие студии RavenCat и Kansai, отвечавшие за запись и режиссуру актерской работы. Команда также выразила благодарность актерам и представителям игрового сообщества, которые поддерживали проект на протяжении всего периода разработки.

A Way Out — кооперативный приключенческий экшен, в центре которого находятся два заключенных Лео и Винсент. Игрокам предстоит совместно организовать побег из тюрьмы и столкнуться с последствиями принятых решений по мере развития сюжета. Игру разрабатывала студия Hazelight Studios, также известная играми It Takes Two и Split Fiction.

Ранее сообщалось, что для озвучки дополнения Cyberpunk 2077 запросили 3 млн руб.