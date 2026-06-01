Acer представила трансформер Swift Spin 14 AI с ARM-чипами Snapdragon X2

Компания Acer представила два новых ноутбука с ARM-процессорами Qualcomm Snapdragon, поддержкой функций искусственного интеллекта и длительным временем автономной работы. Об этом сообщает Gadgets360.

Флагманский Acer Swift Spin 14 AI представляет собой трансформируемый ноутбук формата 2-в-1 с процессорами Snapdragon X2 Elite или Snapdragon X2 Plus. Устройство получило 14-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с соотношением сторон 16:10, частотой обновления 120 Гц и полным охватом цветового пространства sRGB. Экран также поддерживает работу со стилусом Wacom AES 2.0, для хранения которого предусмотрен встроенный отсек.

Благодаря поворотной конструкции ноутбук может использоваться как в классическом формате, так и в режиме планшета. Корпус выполнен из алюминия и соответствует требованиям стандарта прочности MIL-STD-810H.

Среди прочих характеристик отмечается наличие 5-мегапиксельной веб-камеры с инфракрасной подсветкой и защитной шторкой, аудиосистемы с поддержкой DTS Ultra и Snapdragon Sound, USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.1, DisplayPort, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

За автономность ноутбука отвечает аккумулятор емкостью 65 Вт*ч, которого, по данным производителя, хватает до 23 часов воспроизведения видео или до 16,5 часа работы в интернете без подзарядки. Вес ноутбука составляет 1,34 кг.

Второй новинкой стал более доступный Acer Aspire Go 15 с чипом Qualcomm Snapdragon C, 15,6-дюймовым дисплеем, 8 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 ГБ. Ноутбук получил базовый набор интерфейсов, включая USB Type-C, USB Type-A, HDMI и аудиоразъем, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4. За питание отвечает аккумулятор емкостью 53 Вт*ч.

