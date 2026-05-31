Для озвучки дополнения Cyberpunk 2077 запросили 3 млн рублей

Студия GamesVoice анонсировала русский дубляж дополнения Phantom Liberty для игры Cyberpunk 2077. Проект был представлен в рамках шоу «НАШЫ ИГРЫ 2026», сообщает DTF.

По заявлениям студии, локализация получила статус одного из приоритетных направлений работы. Для реализации проекта команда открыла сбор средств с целевой суммой 3 млн руб.

К созданию дубляжа привлечены актеры, ранее участвовавшие в официальной русской озвучке оригинальной Cyberpunk 2077. В GamesVoice рассчитывают сохранить преемственность голосов ключевых персонажей и обеспечить высокое качество локализации. Студия также планирует регулярно публиковать материалы о ходе работы над проектом в социальных сетях.

Примечательно, что еще в 2023 году, незадолго до выхода Phantom Liberty, представители GamesVoice заявляли об отсутствии планов по созданию дубляжа для дополнения. Однако позднее разработчик игры, польская компания , подтвердил студии, что реализация проекта не противоречит действующим правилам в отношении фанатского контента.

В случае отмены локализации собранные средства будут направлены на финансирование дубляжа GTA: San Andreas.

Оригинальная Cyberpunk 2077 вышла в 2020 году с полной локализацией. Дополнение Phantom Liberty появилось в 2023 году с английской озвучкой и русскими субтитрами.