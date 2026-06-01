В Москве представили около 50 игр отечественных и СНГ-разработчиков

В Москве состоялось игровое шоу «НАШЫ ИГРЫ 2026», посвященное проектам разработчиков из СНГ. В течение двух с половиной часов зрителям представили около 50 игровых трейлеров, специальный фильм и театральную постановку, подготовленную при участии известных блогеров, актеров, стендап-комиков и музыкантов.

© Газета.Ru

Мероприятие прошло одновременно в офлайн- и онлайн-форматах. Помимо показа в кинотеатре, трансляция велась на платформах YouTube, VK и Twitch. Организаторами выступили Даша Островская, Виталий Казунов и Михаил Шкредов.

В рамках шоу была представлена визуальная новелла «Фильмоскоп ужасов: Зеленые глаза». Проект выполнен в пиксельной стилистике и предлагает нелинейное повествование, основанное на советской детской страшилке, действие которой разворачивается в атмосфере 1980-х годов.

Среди других проектов выделилась приключенческая игра Tiny Delivery о роботе-курьере, сочетающая эмоциональное повествование и абсурдный юмор. Релиз запланирован на третий квартал 2026 года.

В числе исторических проектов была представлена игра «Смерш. Охотник на волков» — стелс-экшен о работе советского оперативника в годы Великой Отечественной войны.

Разработчики показали и военный шутер Active Matter, действие которого происходит в расколотой мультивселенной. Авторы делают ставку на реалистичную боевую систему, PvP-сражения и рейдовый контент.

Ознакомиться со всеми анонсами можно в записи трансляции на YouTube, VK и Twitch.

Ранее глава Xbox Аша Шарма отреагировала на критику геймеров.