Acer представила портативную игровую консоль Nitro Blaze Link. Она работает на Linux и создано в первую очередь для стриминга игр (когда сама консоль не запускает игры, а транслирует их с ПК).

Консоль выйдет в четвёртом квартале 2026 года. У неё 7-дюймовый экран с разрешением 1920×1200, поддержка Wi-Fi 6, всего 1 гигабайт оперативной памяти и 8 гигабайт встроенной памяти.

Acer пока не объявила цену. Однако, судя по скромным характеристикам, устройство может стоить значительно дешевле конкурентов на рынке портативок.