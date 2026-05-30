Новая версия ИИ Claude с первой попытки сделала клон игры Minecraft

Новая языковая модель Claude Opus 4.8 от Anthropic смогла по одному текстовому запросу создать рабочий клон Minecraft. Проект был сгенерирован с первой попытки без дополнительной отладки, а стоимость выполнения задачи составила около $10. Об успешном эксперименте в X (Twitter) отчитался автор проекта под ником Angel.

После выхода Claude Opus 4.8 28 мая 2026 года разработчики и энтузиасты начали активно тестировать возможности модели в программировании и создании интерактивных приложений. Одним из наиболее заметных экспериментов стала генерация трехмерной игры в реальном времени.

Angel сообщил, что предыдущая версия модели, Claude Opus 4.7, нередко допускала логические ошибки при создании крупных проектов. В случае с Claude Opus 4.8 Max код заработал сразу после генерации. Модель самостоятельно создала трехмерное окружение и реализовала основные игровые механики без дополнительных исправлений.

Получившийся клон запускается в браузере и воспроизводит характерный стиль Minecraft с миром из блоков земли, травы, песка, камня и дерева. Игрок может исследовать процедурно генерируемую карту, разрушать и устанавливать блоки, а также использовать режим полета для быстрого перемещения. В интерфейсе предусмотрены подсказки по управлению.