Стала известна точная дата выхода ремейка «Готики»

Студия THQ Nordic раскрыла точную дату выхода ремейка «Готики». Релиз обновлённой версии легендарной RPG состоится 5 июня.

Так, проект станет доступен 5 июня в 20:00 мск. Разработчики отметили, что игра выйдет одновременно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Ремейк «Готики» также получит русский перевод, включая озвучку.

Gothic 1 Remake станет полноценным ремейком — разработчики переписали и переозвучили многие диалоги из оригинального проекта. В игре персонажи будут соблюдать настоящий ежедневный график — вставать с утра, заниматься выполнением различных заданий посреди дня и засыпать вечером. Разработчики попытались сделать мир игры максимально живым, доработав искусственный интеллект.