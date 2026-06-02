Cюжет новой Call of Duty про войну двух Корей назвали спорным

Новая часть серии игр Call of Duty вызвала дискуссии после официального анонса. Как сообщает BBC, сюжет кампании Modern Warfare 4 будет посвящен вымышленному возобновлению вооруженного конфликта на Корейском полуострове, где южнокорейским военным предстоит противостоять полномасштабному вторжению КНДР.

Игра выйдет 23 октября на актуальных консолях, ПК и Nintendo Switch 2. Трейлер, набравший почти 22 млн просмотров за первые сутки, показывает группу южнокорейских призывников, чье обычное патрулирование превращается в начало масштабной войны после ракетного удара со стороны Северной Кореи. В игре также вновь появится один из самых популярных персонажей серии – капитан Прайс.

Старший преподаватель корейской истории Университета Шеффилда Сара Сон считает, что подобный сюжет может вызвать споры, поскольку превращает до сих пор неурегулированный конфликт в развлекательный продукт. По ее словам, хотя сценарии новой войны между двумя Кореями нередко встречаются в южнокорейской массовой культуре, к подобной теме в рамках глобальной игровой франшизы отношение может быть иным.

Часть южнокорейских игроков, напротив, положительно оценила решение разработчиков. Пользователи отметили внимание к деталям и тот факт, что история показана глазами обычных призывников, а не исключительно бойцов спецподразделений. Некоторые назвали появление Кореи в одной из крупнейших игровых серий мира символическим событием.

