Cюжет новой Call of Duty про войну двух Корей назвали спорным

В BBC назвали сюжет новой Call of Duty про войну двух Корей спорным
Новая часть серии игр Call of Duty вызвала дискуссии после официального анонса. Как сообщает BBC, сюжет кампании Modern Warfare 4 будет посвящен вымышленному возобновлению вооруженного конфликта на Корейском полуострове, где южнокорейским военным предстоит противостоять полномасштабному вторжению КНДР.
Игра выйдет 23 октября на актуальных консолях, ПК и Nintendo Switch 2. Трейлер, набравший почти 22 млн просмотров за первые сутки, показывает группу южнокорейских призывников, чье обычное патрулирование превращается в начало масштабной войны после ракетного удара со стороны Северной Кореи. В игре также вновь появится один из самых популярных персонажей серии – капитан Прайс.
Старший преподаватель корейской истории Университета Шеффилда Сара Сон считает, что подобный сюжет может вызвать споры, поскольку превращает до сих пор неурегулированный конфликт в развлекательный продукт. По ее словам, хотя сценарии новой войны между двумя Кореями нередко встречаются в южнокорейской массовой культуре, к подобной теме в рамках глобальной игровой франшизы отношение может быть иным.
Часть южнокорейских игроков, напротив, положительно оценила решение разработчиков. Пользователи отметили внимание к деталям и тот факт, что история показана глазами обычных призывников, а не исключительно бойцов спецподразделений. Некоторые назвали появление Кореи в одной из крупнейших игровых серий мира символическим событием.
