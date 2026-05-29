Как найти эмаль в Subnautica 2: гайд

В Subnautica 2 много технологий, улучшений и ресурсов, которые нужны для их крафта. Эмаль — как раз один из таких ресурсов, и найти его не так просто, как серебро или медь. Портал gamespot.com рассказал, где можно отыскать эмаль и что понадобится, чтобы добыть достаточно ресурсов.

Для того, чтобы хотя бы попытаться найти эмаль, нужно как минимум построить «Головастика». По умолчанию он может погружаться на глубину 250 метров, но за эмалью, скорее всего, придется нырять глубже. Помимо этого, вам понадобятся заряженные батареи для батискафа и гаджетов, а также звуковой резонатор — без него добыть ресурс никак не получится.

На «Головастике» нужно отправиться в направлении 105 градусов от спасательной капсулы. Источники эмали можно найти примерно в 1 400 метрах к востоку от капсулы на глубине 260-280 метров. Правда, для этого придется пройти через высокотемпературный биом — убедитесь, что у вас открыта генетическая адаптация к жару.

Пройдя через горячий биом, спускайтесь вниз к руинам, которые уже должны быть отмечены маячком. Хотя технически эмаль можно найти там, впервые она встречается в 1400 метрах прямо на восток от капсулы. Ресурс выглядит как длинные белые трубки, торчащие из темных скал на обрыве. Отыскав один такой источник, разбейте его резонатором — каждое месторождение дает 3 эмали.

Лучшее место для сбора ресурса — примерно в 200 метрах за пределами руин. Там эмали достаточно много, чтобы не искать другие месторождения, но будьте осторожны: в этой локации много враждебной фауны. Желательно взять с собой сигнальные ракеты, чтобы отпугивать хищников.