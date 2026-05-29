Издатель GTA 6 продолжает беспокоиться за оценки журналистов

Глава Take-Two Штраус Зельник продолжает раздавать интервью и общаться с журналистами, упоминая и всеми ожидаемую Grand Theft Auto VI. На сей раз бизнесмен затронул тему оценок прессы — они оказались важны даже для такого боевика в открытом мире, в высоком качестве которого никто не сомневается.

По мнению Зельника, в сегодняшнюю эпоху с распространением Интернета и блогеров оценки журналистов остаются важными — прямо как и раньше. В случае с той же Rockstar Games практически каждая игра получает более 90 баллов в обзорах СМИ, чем могут похвастаться далеко не все новинки. Это отражает «приверженность качеству», за что и прославились разработчики.

Зельник отметил, что в каком-нибудь 2014 году было проще отобрать журналистов, которые готовы сделать обзор новой игры. Как рассказывал один из представителей прессы, счастливчикам организовывали перелёт для игры за закрытыми дверьми — всё ради защиты от утечек. А тех, кто не выставлял «десятку», требовали предоставить обширное эссе с указанием проблем.

А вот социальные сети бизнесмен считает «шумными». В том числе из-за того, что через них могут навязывать конкретное мнение.

С выходом GTA 6 должен выйти и соответствующий онлайн-режим, который до сих пор официально не анонсирован. Но в целом Зельник уверен — предпосылок для снижения прибыли от текущей итерации Grand Theft Auto Online на базе пятой части нет.

Также Штраус Зельник обсудил и других разработчиков, принадлежащих Take-Two. Например, бизнесмен взял ответственность за проблемы Borderlands 4 и Sid Meier’s Civilization VII — обе изданы под крылом 2K. Зельник отметил, что в первоначальном виде игры столкнулись с некоторыми недостатками, однако они продолжают получать новый контент и должны приносить прибыль в течение долгого времени.