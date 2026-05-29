Генеральный менеджер Overwatch допускает создание мультсериала по игре
Генеральный менеджер Overwatch (2023) Уолтер Конг рассказал, что по игре могут сделать мультсериал.
По его словам, каждый раз, когда команда выпускает синематик, геймеры пишут, что с большим удовольствием посмотрели бы что-нибудь связанное с Overwatch. Учитывая количество запросов, Конг не исключает возможность создания мультсериала.
Он добавил, что с самого старта Overwatch разработчики хотели, чтобы сюжет и синематики играли большую роль в развитии игры, но со временем стало понятно, что для этого нужно много ресурсов. Команде пришлось менять приоритеты, чтобы сохранять качество. Со временем интерес геймеров к лору утих и попытки ввести сюжетные линии не увенчались успехом.
Конг добавил, что всегда мечтал увидеть персонажей Overwatch за пределами игрового мира, однако сейчас перед ним стоят другие задачи. И для воплощения желаний придётся подождать.
Напомним, что Blizzard разочаровала фанатов плохими наградами за событие к 10-летию Overwatch. Представители корпорации извинились перед сообществом и пообещали всё улучшить.
Оригинальная Overwatch вышла в 2016 году, а три года назад Blizzard выпустила условно-бесплатную Overwatch 2. В этом феврале игра лишилась двойки в названии.