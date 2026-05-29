Высокооцененная Mina the Hollower создателей Shovel Knight добралась до релиза

Создатели Shovel Knight выпустили своё новое творение — приключенческий экшен Mina the Hollower.

Игра, рассказывающая о землеройке Мине, которая должна избавить остров от проклятия, разбираясь с врагами и преградами, вышла на PS5, Xbox Series, Switch и PC. При этом новинка доступна и в российском Steam, где стоит 855 рублей.

«Вам предстоит встретить множество чудаковатых персонажей, побывать в разнообразных и необычных местах со своими секретами и избавить остров от всепоглощающей тьмы».

Первые отзывы геймеров об игре оказались очень и очень высокими (почти как у критиков) — рейтинг Mina the Hollower в Steam на момент выхода новости равен 96% (на основе 59 обзоров). При этом онлайн экшена в сервисе Valve достиг 8 тыс игроков.