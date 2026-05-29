ADATA и TRUSTA нашли решение проблемы нехватки VRAM

Подразделение TRUSTA, входящее в состав ADATA, анонсировало инновационную платформу AI Scaler Extended Memory Solution, призванную решить проблему нехватки видеопамяти у графических ускорителей при работе с искусственным интеллектом. Новая технология позволяет задействовать не только VRAM, но и системную оперативную память, а также быстрые SSD, что существенно расширяет возможности оборудования. В основе лежит программно-аппаратный комплекс AI Scaler Toolkit с открытым исходным кодом, который распределяет нагрузку между GPU, DRAM и накопителями. Об этом сообщает pepelac.news.

Как отмечают в компании, такой подход позволяет запускать модели, ранее требовавшие нескольких графических процессоров, всего на одном GPU при поддержке расширенной памяти. Это снижает стоимость развертывания ИИ более чем вдвое в определённых сценариях. Решение особенно актуально для организаций, стремящихся внедрять локальные системы без возведения дорогих серверных кластеров, и при этом совместимо с популярными архитектурами, включая Llama, Qwen, Mixtral, Mistral, DeepSeek, Gemma и Phi. Также поддерживаются агентные системы OpenClaw и Hermes Agentic.

Помимо этого, TRUSTA выпустила корпоративный накопитель TD7P51 ECO PCIe Gen5 максимальным объёмом до 15,36 ТБ. Этот SSD имеет несколько форм-факторов и применяет интеллектуальное управление размещением данных для улучшения надёжности при ИИ-нагрузках, способствуя переходу бизнеса от облачных сервисов к локальным с большим контролем и безопасностью.