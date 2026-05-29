Бесплатные игры на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, май 2026

До Summer Game Fest осталась всего неделя, и мельница слухов набирает обороты. А пока вы гадаете, какие же трейлеры и премьеры покажут на презентации, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

В Epic Games Store раздают Calico — уютное приключение, где игроку предстоит восстановить милое кафе. А для этого необходимо позаботиться о приятном декоре, научиться готовить вкусные десерты и, конечно же, найти множество животных-подопечных для кафе. Причем среди них могут быть далеко не только кошки. Игру можно бесплатно забрать до 4 июня.

На раздачу также вышла карточная roguelite-стратегия LONESTAR. Игрок примерит на себя роль космического охотника за головами на службе галактической Ассоциации. Каждый заказ гарантирует солидную выплату и даже опускные дни, но сначала добычу предстоит одолеть в пошаговом бою, по механикам похожем на FTL: Faster Than Light и Cobalt Core. LONESTAR можно добавить на аккаунт до 4 июня.

Люк Мускат, создатель мобильных мега-хитов Fruit Ninja и Jetpack Joyride, опубликовал в Steam демоверсию своей следующей игры — Normal Golf Game. На поверхности она, как можно догадаться по названию, притворяется самым обычным симулятором гольфа… Но обычные симуляторы гольфа не запирают игрока в парке, пока тот не выплатит долг в $100 000. Играть лучше, зная о демке как можно меньше.

Авторы Tropico 6 тоже поделились демоверсией своего ближайшего релиза — градостроительной стратегии Corsair Cove. В ней, в отличие от многих других игр жанра, строить предстоит не просто поселение, но собственную Тортугу: берлогу пиратов, которая должна быть не только прибыльной, но и хорошо защищенной. Фишками игры разработчики называют продвинутую дипломатию, морские бои и строительство на скалистом острове, где здания необходимо соединять сложной системой мостиков.