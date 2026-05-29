Москва и Сеул договорились о развитии партнерства в сфере видеоигр

Агентство креативных индустрий Москвы (АКИ) и российское представительство Корейского агентства креативного контента (KАРКК) намерены развивать партнерство в сфере видеоигр, анимации и культурного обмена, сообщили ТАСС в пресс-службе АКИ.

"Развитие международного сотрудничества - одна из ключевых задач Московского кластера видеоигр и анимации. В 2025 году в рамках программы Moscow Game Export мы провели восемь бизнес-миссий - в Китай, Японию, Южную Корею, Индию, Индонезию, Саудовскую Аравию, Египет и Белоруссию. По итогам московские студии заключили экспортные контракты на сумму свыше 1 млрд руб. Корейское направление для нас - одно из приоритетных, и партнерство с KАРКК - важная часть этой работы", - цитирует пресс-служба руководителя АКИ Гюльнару Агамову.

Глава российского представительства KАРКК Йозеф Сонг, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что между российскими и корейскими компаниями уже ведется обмен опытом и переговоры - как в сфере паблишинга, так и в сфере разработки. А интерес корейской аудитории к российскому геймдеву устойчиво растет. Из российских игр он особо выделил Escape from Tarkov: Arena как одну из наиболее известных ему.

"Мы будем прикладывать усилия, чтобы росло не только знание о российских играх, но и реальное партнерство между компаниями двух стран", - сказал Сонг.

Первый российско-корейский культурный фестиваль "Кей-поп киберсуббота" прошел 23 мая в Московском кластере видеоигр и анимации и собрал 8,5 тыс. гостей. Гости послушали концерт группы X:IN (Республика Корея), также состоялись мастер-класс хореографа BTS и Blackpink Квак Сон Чана, турниры по PUBG и Escape from Tarkov: Arena, гастрономическое фуд-шоу с блюдами корейской и русской кухни.