Продажи 007: First Light про Джеймса Бонда превысили 1,5 млн копий за сутки

IO Interactive поделилась успехами 007: First Light. Тираж стелс-экшена про Джеймса Бонда превысил 1,5 млн копий за сутки после релиза. Это достойный результат.

First Light рассказывает о молодом Джеймсе Бонде, который только вступил в британскую разведку MI6. Ему предстоит участвовать в своих первых операциях, продемонстрировать все свои навыки и умения перед тем, как стать тем самым легендарным шпионом в мире.

Разработчиками игры выступила студия IO Interactive, известная по знаменитой серии Hitman. 007: First Light официально недоступна в российском регионе Steam. При этом в проекте присутствует русский перевод в виде субтитров.