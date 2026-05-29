Названа убивающая компьютер ошибка

Подключать компьютер напрямую к розетке небезопасно. Об этом сообщает издание XDA.

© Lenta.ru

Авторы медиа предостерегли пользователей стационарных компьютеров от подключения устройств напрямую к розетке. Эту ошибку они назвали очень популярной и одновременно фатальной: любой небольшой сбой в работе электросети или скачок напряжения несет высокий риск и может убить дорогую технику.

Специалисты отметили, что многие владельцы персональных компьютеров (ПК) надеются на встроенный в девайс блок питания, который обычно бывает оснащен защитой от перегрузок и пульсаций энергии.

«Блок питания может справляться с незначительными колебаниями входящего напряжения, но он не рассчитан на мощные скачки напряжения, вызванные колебаниями в сети и ударами молнии», — заметили журналисты.

В материале говорится, что компьютер нужно подключать к электросети через сетевой фильтр, оснащенный предохранителем. Лучше всего приобрести источник бесперебойного питания (ИБП). Последний, кроме защиты от перегрузки, дает несколько минут на то, чтобы в случае отключения электричества сохранить все документы и правильно выключить ПК. По оценке специалистов, бюджет на защиту небольшой — редко стоимость ИБП превышает 5-10 процентов от стоимости компьютера.

Ранее журналисты издания How-To Geek посоветовали пользователям Windows сразу после его установки найти драйверы для компьютера. Кроме того, они рекомендовали создать резервную копию и отключить лишние сервисы.