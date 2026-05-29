Tomb Raider: Legacy of Atlantis: дата выхода, сюжет и геймплей

В октябре 2026 года исполняется 30 лет с момента выхода игры Tomb Raider («Расхитительница гробниц»), которая познакомила геймеров с Ларой Крофт — искательницей сокровищ и приключений. В честь юбилея Amazon Game Studios и Crystal Dynamics анонсировали сразу две новые игры. В их числе Tomb Raider: Legacy of Atlantis — полноценный ремейк первой части, который выйдет уже в 2026 году. «Лента.ру» рассказывает, что известно о новой игре: точная дата выхода, сюжет, геймплей и другие подробности.

Главное о Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Разработчик: Crystal Dynamics, Flying Wild Hog

Издатель: Amazon Game Studios

Жанр: action-adventure

Дата выхода: 2026 год

Режим прохождения: одиночный

Платформы: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Tomb Raider: Legacy of Atlantis («Наследие Атлантиды») — второй полноценный ремейк самой первой игры во вселенной Лары Крофт с полностью переработанной боевой системой и новой визуальной частью.

При этом Legacy of Atlantis — не перезапуск вселенной. Она объединит истории всех уже вышедших частей «Расхитительницы гробниц»: как классической серии от разработчиков Core Design, так и перезагруженных игр.

О чем игры Tomb Raider? Франшиза Tomb Raider рассказывает о приключениях британского археолога Лары Крофт, которая ищет утраченные артефакты в разных, чаще всего опасных, локациях по всему миру. Игры отличаются друг от друга сюжетом, но похожи механикой прохождения: геймерам нужно исследовать локации, решать головоломки, продвигаться по территории, избегая смертельных ловушек, сражаться с врагами, а иногда — спасаться от них бегством. С 1996 года в рамках этой вселенной вышло множество тайтлов: Tomb Raider (1996); Tomb Raider 2: THE DAGGER OF XIAN (1997); Tomb Raider 3: Adventures of Lara Croft (1998); Tomb Raider 4: The Last Revelation (1999); Tomb Raider: Chronicles (2000); Tomb Raider: The Angel of Darkness (2003); Tomb Raider: Legend (2006); Tomb Raider: Anniversary (2007); Tomb Raider: Underworld (2008); Tomb Raider (2013); Rise of the Tomb Raider (2015); Shadow of the Tomb Raider (2018); Tomb Raider 1-3 Remastered (2024).

Игру разрабатывает Flying Wild Hog при помощи Crystal Dynamics — последняя подарила поклонникам современную трилогию, выходившую в 2013-2018 годах: Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider.

«Некоторые легенды заслуживают того, чтобы их рассказали заново. Откройте для себя вершину приключений в Tomb Raider: Legacy of Atlantis — потрясающем переосмыслении игры 1996 года, определившей целый жанр. Проект предложит впечатляющую графику на движке Unreal Engine 5, современный геймплей и новые сюрпризы, при этом сохраняя дух оригинала», — рассказали в студии Electric Square, которая также участвует в разработке новой игры.

Дата выхода

Впервые о разработке новой игры о Ларе Крофт стало известно в 2022 году: тогда студия Crystal Dynamics сообщила, что создает ее в рамках сотрудничества с Amazon Game Studios.

Однако полноценный анонс состоялся лишь в декабре 2025 года во время премии The Game Awards. Тогда студии презентовали сразу две игры в рамках франшизы и анонсировали примерные сроки выхода:

Tomb Raider: Legacy of Atlantis — 2026 год; Tomb Raider: Catalyst — 2027 год.

Главное о Tomb Raider: Catalyst Это масштабное экшен-приключение, которое продолжает серию игр. События развиваются спустя несколько лет после финала игры Tomb Raider: Underworld. По сюжету Лара Крофт отправится на север Индии: из-за загадочного стихийного бедствия на поверхность там поднялись древние тайны и силы, которые их охраняют. Охотнице за сокровищами предстоит остановить других желающих завладеть сокровищами, которые ждут в руинах в Индии, и помешать им использовать могущественные артефакты в личных целях. «Лара должна решить, кому доверять среди соперников и союзников, чтобы предотвратить катастрофу и защитить секрет, способный изменить будущее», — говорится в описании игры. Выход Catalyst запланирован на 2027 год, точной даты релиза пока нет.

При этом весной 2026 года инсайдеры сообщили, что выход Tomb Raider: Legacy of Atlantis могут перенести на февраль 2027 года. Информацией поделился аккаунт The Society of Raiders, который опубликовал утечки об игре Legacy of Atlantis за несколько дней до ее официального анонса.

В студии Electric Square эти слухи опровергли, подчеркнув, что релиз все так же запланирован на 2026 год. Точной даты выхода Legacy of Atlantis до сих пор нет.

Ожидается, что точную дату выхода Legacy of Atlantis объявят на Summer Game Fest 5 июня 2026 года. Тогда же разработчики покажут новый геймплей игры

Трейлер

В трейлере Legacy of Atlantis показали, что Ларе Крофт предстоит столкнуться с серьезными ловушками и опасными врагами, в том числе с тираннозавром Рексом и велоцирапторами, которые знакомы поклонникам по оригинальной игре 1996 года. По традиции героиня исполняет захватывающие акробатические трюки и мастерски владеет оружием.

В этот раз Лару Крофт создали на основе образа актрисы Аликс Уилтон Риган, известной по сериалам «Виртуозы», «Новые уловки», «Невидимый фронт», а также озвучке Айи в Assassin’s Creed Origins и Саманты в Mass Effect 3.

Сюжет

Лару Крофт — археолога из Великобритании — наняли, чтобы найти части артефакта под названием Scion of Atlantis, которые разбросаны по всему миру. Чтобы выполнить задачу, искательнице сокровищ предстоит исследовать самые разные локации: джунгли Перу, древние руины Греции, обширные пустыни Египта и, конечно же, саму Атлантиду — мифический остров, затерянный в Средиземном море.

«Мы сосредоточены на предоставлении богатого сюжетного опыта, который находит отклик как у давних поклонников, так и у новичков, укрепляя нашу приверженность высококачественным игровым впечатлениям», — рассказал вице-президент Amazon Game Studios Кристоф Хартманн.

В свою очередь глава Crystal Dynamics Скотт Амос подчеркнул, что Legacy of Atlantis — игра от фанатов для фанатов, а значит, она будет максимально приближена к оригинальным шести частям по тону повествования. И сама Лара Крофт вернется в каноничном образе — в топе и коротких шортах, с пистолетами в обеих руках.

Главной героине предстоит пробираться сквозь кишащие древними ловушками локации, решать смертельные головоломки, а еще сражаться с хищниками. Неизвестно, как именно изменятся сюжетные линии оригинала в новой Legacy of Atlantis. Однако многие локации и враги из оригинальной «Расхитительницы гробниц», как, например, легендарный тираннозавр, останутся.

Геймплей

Tomb Raider: Legacy of Atlantis разработана на движке Unreal Engine 5 — на нем же создается четвертый «Ведьмак».

«Мы хотим сохранить дух той самой оригинальной игры, обновив ее с помощью современного игрового процесса и графики, которые сегодня стали возможны благодаря Unreal Engine 5. С 1996 года технологии шагнули далеко вперед, поэтому сделать это не так просто. Но наша главная цель в том, чтобы игра вызывала те же эмоции, что и при первом прохождении, и при этом ощущалась как современная», — прокомментировал геймдиректор студии Crystal Dynamics Уилл Керслейк.

В новой части механику игрового процесса оригинальной игры 1996 года обновят. В первую очередь изменят управление, сделав его более удобным. Адаптируют под современную аудиторию и уровень сложности, он станет чуть легче. Полностью переработают и боевую систему — однако как именно, пока неясно.