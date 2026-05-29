Топ-5 мощных смартфонов на Snapdragon 8 Gen 5: флагманская мощь без переплаты

Компании один за другим выпускают смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 5, который сочетает высокую производительность и относительно доступную цену по сравнению с топовыми Elite-чипами. В 2026 году на рынке появляются устройства, способные справляться с требовательными играми, съёмкой и многозадачностью, при этом каждое из них отличается своими сильными сторонами: одни делают упор на камеру, другие на время работы, третьи на долгосрочную поддержку. Выделяются пять наиболее интересных моделей с ключевыми характеристиками, которые действительно важны. Среди них vivo X300 FE привлекает компактным корпусом с 6,31-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем на 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, основной камерой на 50 Мп, дополненной перископическим модулем с 3-кратным оптическим зумом и 8-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом, а также фронтальной камерой на 50 Мп. Аккумулятор ёмкостью 6500 мАч поддерживает 90-ваттную проводную и 40-ваттную беспроводную зарядку, доступна и обратная зарядка. Устройство работает на Android 16 и обещает обновления до Android 21. Портал pepelac.news сообщает подробности об этих и других моделях.

OnePlus 15R ориентирован на мультимедиа: его 6,83-дюймовый AMOLED-экран с частотой 165 Гц и пиковой яркостью 3600 нит поддерживает HDR-форматы, делая просмотр кино и игр более насыщенным. Камеры в нём проще, но практичнее: на 50 Мп основная и 8 Мп ультраширокоугольная, фронтальная — 32 Мп. Батарея 7400 мАч с 80-ваттной зарядкой обеспечивает длительную работу без частой подзарядки. Система — Android 16, обещано до четырёх крупных обновлений.

iQOO 15R нацелен на максимальную производительность: 6,59-дюймовый AMOLED с частотой 144 Гц и яркостью до 5000 нит, набор камер близок к OnePlus 15R (50 Мп + 8 Мп + 32 Мп фронталка). Автономность впечатляет: аккумулятор на 7600 мАч при 100-ваттной проводной зарядке, плюс обратная проводная зарядка для аксессуаров. Работает на Android 16 с обещанием до четырёх крупных апдейтов.

Motorola Signature выделяется защищённостью: 6,8-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей на 165 Гц с яркостью 6200 нит и стеклом Gorilla Glass Victus 2, а также сертификация MIL-STD-810H. Камеры здесь все по 50 Мп, включая перископический модуль с 3-кратным оптическим зумом и фронтальную. Аккумулятор 5200 мАч поддерживает 90-ваттную проводную и 50-ваттную беспроводную зарядку, есть обратная. Устройство обещает до семи крупных обновлений Android (вплоть до Android 23), что для Android-экосистемы — внушительный показатель.

Realme Neo 8 (глобальная версия Realme GT 8) имеет самый ёмкий аккумулятор среди пятёрки — 8000 мАч при 80-ваттной зарядке. Экран 6,78 дюйма AMOLED на 165 Гц с яркостью до 6500 нит. Камеры: основная 50 Мп, перископ на 50 Мп с 3,5-кратным зумом и 8 Мп ультраширокоугольная, фронтальная — 16 Мп. Работает на Android 16 и, как ожидается, получит несколько крупных обновлений. Таким образом, Snapdragon 8 Gen 5 в 2026 году — удачный выбор для тех, кто хочет флагманскую производительность без переплаты: для максимальной автономности подойдут Realme Neo 8 или iQOO 15R, для качественных камер и компактности — vivo X300 FE, для отличного экрана и игр — OnePlus 15R, а для долговременного использования — Motorola Signature с её долгой поддержкой.