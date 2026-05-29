Продажи Heroes of Might and Magic: Olden Era по «Героям» достигли 1 млн копий

Студия Unfrozen рассказала об успехах Heroes of Might and Magic: Olden Era — продолжения культовой стратегии «Герои». Продажи игры достигли 1 млн копий.

Такого результата проект добился меньше чем за месяц с момента выхода в раннем доступе. Авторы также рассказали, что за это время в Steam было опубликовано около 17 тыс. обзоров на игру.

Релиз Heroes of Might and Magic: Olden Era состоялся 30 апреля. В рамках раннего доступа для пользователей представлено шесть фракций, вступительный акт сюжетной кампании, отдельные сражения с ботами и мультиплеер в трёх режимах. Разработчики также рассказали о предстоящих обновлениях для игры.