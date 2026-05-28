Глава Take-Two подколол создателей MindsEye за попытку повторить успех GTA

Глава Take-Two Штраус Зельник высказался об успехе серии GTA и попытках воссоздать ту же формулу другими авторами.

Зельник отметил, что многие хотели повторить успех проектов из портфеля Rockstar, однако никто не смог этого сделать. В своей речи он также упомянул бывших сотрудников компании, которые старались провернуть подобное.

«Многие пытались. Очень многие, в том числе бывшие сотрудники Rockstar. Пока что у них ничего не вышло. Но это не значит, что в будущем у них ничего не получится. Мы всегда боимся. Но дело не в технологиях, которые изменят игру. Дело не в них. Дело в том, что появится кто-то невероятно креативный и сделает что-то потрясающее», — сказал Зельник, прямо не упоминая MindsEye.

При этом он добавил, что задача Take-Two — привлекать креативных людей на работу, ведь они могут создать нечто грандиозное в других корпорациях.

MindsEye вышла на PC, PS5 и Xbox Series в июне 2025 года. Игра провалилась на релизе, что привело к сокращениям в студии. Представители Build A Rocket Boy собирались перезапустить экшен, но это не помогло привлечь к нему аудиторию. По данным аналитиков, тираж игры составил всего 160 тысяч копий. Недавно стало известно, что из студии могли уволить 170 человек.

19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series выйдет GTA 6. Предзаказы стартуют вместе с началом рекламной компании, а цена, по словам представителей Take-Two, будет «разумной».