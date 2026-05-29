Геймеров предупредили о мошеннических схемах с фейковыми бета-тестами GTA VI

Специалисты по кибербезопасности фиксируют резкий рост числа поддельных сайтов и вредоносных приложений, ориентированных на поклонников еще не вышедшей игры GTA VI. Об этом сообщает портал «80 Level».

По данным экспертов, злоумышленники активно используют тему «раннего доступа» к GTA VI, предлагая пользователям фальшивые бета-ключи. Потенциальным жертвам предлагают заполнить анкеты, пройти фиктивную проверку на ботов, а затем оформить платные подписки или загрузить якобы необходимый клиент для участия в тестировании. В действительности такие приложения могут содержать вредоносное ПО или использоваться для кражи персональных данных.

Эксперт Мариус Бриедис отметил, что масштабный ажиотаж вокруг GTA VI создает благоприятные условия для киберпреступников. По его словам, пользователи, стремящиеся получить ранний доступ к игре, зачастую теряют бдительность, чем и пользуются злоумышленники.

Помимо фальшивых приглашений на якобы бета-тест, в сети распространяются поддельные сайты с «бесплатными» версиями GTA VI для ПК и мобильных устройств. В частности, специалисты обнаружили фейковое приложение GTA 6 Beta, которое маскируется под мобильную версию игры, но фактически используется для заражения устройств вирусами.

ИБ-специалисты рекомендуют пользователям скептически относиться к предложениям о раннем доступе к игре, избегать загрузки файлов со сторонних ресурсов и внимательно проверять адреса сайтов перед вводом личных данных.

Официальный релиз GTA VI запланирован на 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Сроки выхода ПК-версии пока не раскрываются.

