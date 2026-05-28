Покупателей б/у-видеокарт предупредили о «пустышках» без GPU и памяти

На рынке подержанных комплектующих фиксируется рост числа мошеннических схем с флагманскими видеокартами GeForce RTX 5090, вместо которых продают «пустышки». Об ситуации рассказал автор YouTube-канала NorthWestRepair, опубликовавший разбор одной из подобных видеокарт.

В сервисный центр специалиста поступила ZOTAC GeForce RTX 5090 Solid, владелец которой отправил устройство на диагностику после покупки на вторичном рынке. Уже на этапе первичного осмотра мастер обнаружил признаки вмешательства: поврежденные или сорванные заводские пломбы на крепежных элементах системы охлаждения.

Дальнейшая проверка выявила дополнительные признаки подделки. По словам специалиста, текстолит платы у подобных устройств обычно имеет более темный оттенок по сравнению с оригинальными экземплярами. Это связано с сильным нагревом при демонтаже компонентов. Таким способом злоумышленники снимают чипы, стараясь не повредить контактные площадки.

Ещё одним косвенным индикатором перегрева является изменение цвета разъемов подключения вентиляторов. Вместо стандартного белого они приобретают сероватый или коричневый оттенок.

После демонтажа системы охлаждения подозрения подтвердились: на плате отсутствовали ключевые элементы, включая графический процессор GB202 и микросхемы памяти GDDR7. Для внешнего сходства мошенники оставили на месте термопрокладки, создающие иллюзию полноценной сборки устройства.

