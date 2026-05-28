Соавтор Path of Exile посоветовал разработчикам не просить помощи у игроков

Соавтор Path of Exile Крис Уилсон заявил, что разработчики не должны обращаться за помощью к игрокам, когда вопросы касаются развития их проектов.

© Path of Exile

По словам Уилсона, когда дело доходит до долгосрочных планов, не стоит опираться на мнение геймеров. Люди хорошо подсвечивают проблемы, но плохо их решают, сказал Уилсон. При этом он пояснил, что в некоторых вопросах прислушиваться к игрокам всё-таки стоит.

«Вы должны запрашивать отзывы по конкретным темам, наблюдать за тем, как играют люди, обращать внимание на жалобы и серьезно относиться к сообщениям о проблемах. Но есть большая разница между тем, чтобы прислушиваться к отзывам и просить игроков помочь вам решить, каким должно быть ваше видение игры», — сказал Уилсон.

Он считает, что разработчики — даже если на деле у них нет полного понимания — должны делать вид, что чётко знают, куда ведут игру. В противном случае они рискуют потерять доверие сообщества или пойти по ложному пути.

Уилсон добавил, что опросы с различными вариантами могут сформировать у сообщества определённые ожидания, не оправдав которые, разработчики расстроят свою аудиторию. Ещё одна деталь, которую подчеркнул ветеран индустрии, указывает на то, что в опросах и голосованиях обычно участвует только активная часть сообщества. Опираясь на их мнение, студии рискуют огорчить молчаливое большинство.

Напомним, что Path of Exile 2 «Возвращение Древних» выйдет 29 мая в 23:00 МСК на PC и консолях.

Вместе с новыми классами (плюс Ходящая среди духов) в его состав вошли: новые сюжетные линии, 15 грозных боссов, переосмысленное Древо умений Атласа, новые уникальные предметы, правки баланса и многое другое.