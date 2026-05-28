Создатели Pragmata хотят сделать сиквел, но будущее игры зависит не от них

Создатели научно-фантастического экшена Pragmata рассказали, хотели бы они сделать продолжение игры.

Геймдиректор Pragmata Ёнхи Чо отметил, что с большим удовольствием вернулся бы к истории Хью и Дианы, однако есть ли планы на это, он не сказал. По словам разработчика, в случае с созданием сиквела далеко не всё зависит от него.

В Capcom подчеркнули, что эти слова — личное мнение геймдиректора. При этом главный операционный директор Capcom USA Роб Дайер уже намекал, что Pragmata может стать полноценной франшизой. Сам Чо добавил, что сейчас он сосредоточен только на том, чтобы как можно больше людей опробовало экшен.

Напомним, что Pragmata рассказывает историю инженера Хью, застрявшего на лунной базе, которую контролирует искусственный интерес. Вернуться на Землю ему помогает андроид по имени Диана.

Игра вышла 17 апреля на PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2 с отличными отзывами прессы и геймеров.Она внесла солидный вклад в прибыль Capcom, которая с начала года заработала свыше 300 млн долларов только в Steam.