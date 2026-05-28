Мир в Black Flag Resynced будет насыщеннее Assassinʼs Creed Shadows

Креативный директор Assassinʼs Creed Black Flag Resynced Пол Фу рассказал, что мир игры будет гораздо более насыщенным, чем в Assassinʼs Creed Shadows.

По его словам, только на корабле вместе с главным героем будет около 10-20 человек. Чтобы остальные локации не казались геймерам пустыми, команде пришлось потрудиться и населить все территории.

Фу добавил, что на ранних этапах разработки у создателей не возникало особых трудностей, но со временем оживление городов стало для них настоящим испытанием.

Проверить, насколько разработчикам удалось добиться своей цели, мы сможем уже 9 июля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Ремейк уже попал в списки желаемого миллиона игроков, что неудивительно: разработчики планируют сохранить дух оригинала, но вместе с этим и обновить механики до современного уровня. В Ubisoft уже заявили, что довольны количеством предзаказов.

