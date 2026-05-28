Игроки массово жалуются на агрессивный ИИ в Forza Horizon 6

После выхода Forza Horizon 6 геймеры активно обсуждают необычное поведение одного драйватара (ИИ-соперника) с ником bowie knife99, который быстро приобрел репутацию наиболее агрессивного виртуального гонщика в игре. Об этом сообщает Rozetked со ссылкой на публикации в соцсетях.

Пользователи массово делятся многочисленными видеороликами, на которых драйватар демонстрирует непредсказуемый стиль вождения: таранит автомобили игроков, резко меняет траекторию и порой игнорирует контрольные точки ради эффектных прыжков и рискованных маневров. На фоне популярности роликов в соцсетях и на стриминговых площадках bowie knife99 в шутку начали называть «главным боссом» Forza Horizon 6.

Интерес к персонажу вышел далеко за пределы сообщества поклонников гоночной серии. К обсуждению подключились аккаунты крупных игровых студий и брендов. Так, разработчики Battlefield пошутили о намерении «уничтожить» виртуального гонщика из ракетницы, авторы Kingdom Come предложили вызвать его на дуэль, а официальный аккаунт серии Rayman поинтересовался у аудитории происхождением загадочного водителя. Даже сеть Walmart в ироничной форме заявила, что bowie knife99 якобы получил бессрочный запрет на посещение магазинов.

В серии Forza Horizon 6 ИИ-соперники представлены системой драйватаров. Это виртуальные гонщики, использующие никнеймы реальных пользователей и имитирующие их манеру вождения. Поскольку bowie knife99 регулярно появляется в сессиях большинства игроков, сообщество предполагает, что модель поведения могла быть основана на данных одного из разработчиков или участников закрытого тестирования проекта.

