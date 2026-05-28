Новый проект авторов Shovel Knight стал самой высокооцененной игрой года

Приключенческий экшен Mina the Hollower от студии Yacht Club Games возглавил рейтинг самых высокооцененных игр 2026 года на сайте-агрегаторе Metacritic (заблокирован в РФ).

На момент публикации средний балл проекта составляет 92-93 из 100 в зависимости от платформы и числа учтенных рецензий.

Критики особенно выделяют сочетание ретро-стилистики с современными игровыми механиками, исследование мира и сложные сражения. В рецензиях игру сравнивают с классическими выпусками The Legend of Zelda, Castlevania и Soulslike-проектами. При этом обозреватели отмечают, что Mina the Hollower не ограничивается простой эксплуатацией ностальгии и пытается развивать идеи старых приключенческих игр в более современном формате.

Проект уже обошел по оценкам Forza Horizon 6, Pokemon Pokopia и Resident Evil Requiem, которые ранее возглавляли топ лучших игр года по оценкам профильной прессы.

Релиз Mina the Hollower на всех актуальных платформах состоится завтра - 29 мая. Заявлен перевод на русский язык.

Игра выполнена в стилистике портативных проектов эпохи Game Boy Color и рассказывает историю землеройки по имени Мина, исследующей остров с готическими мотивами и элементами хоррора.

Студия Yacht Club Games получила широкую известность благодаря Shovel Knight - одной из ключевых инди-серий 2010-х годов. Она стартовала в 2014 году и быстро стала успешной современной ретрофраншизой. Первая игра была вдохновлена классическими платформерами эпохи NES, получила высокие оценки критиков и геймеров благодаря сочетанию пиксельной графики, сложного, но честного геймплея и запоминающегося саундтрека.

В последующие годы бренд обзавелся самостоятельными проектами, крупными дополнениями, коллекционными изданиями, фигурками, артбуками, настольными играми и кроссоверами с другими известными сериями.