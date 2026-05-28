$70.982.72

Новый проект авторов Shovel Knight стал самой высокооцененной игрой года

Российская Газета

Приключенческий экшен Mina the Hollower от студии Yacht Club Games возглавил рейтинг самых высокооцененных игр 2026 года на сайте-агрегаторе Metacritic (заблокирован в РФ).

Новый проект авторов Shovel Knight стал самой высокооцененной игрой года
© Российская Газета

На момент публикации средний балл проекта составляет 92-93 из 100 в зависимости от платформы и числа учтенных рецензий.

Критики особенно выделяют сочетание ретро-стилистики с современными игровыми механиками, исследование мира и сложные сражения. В рецензиях игру сравнивают с классическими выпусками The Legend of Zelda, Castlevania и Soulslike-проектами. При этом обозреватели отмечают, что Mina the Hollower не ограничивается простой эксплуатацией ностальгии и пытается развивать идеи старых приключенческих игр в более современном формате.

Проект уже обошел по оценкам Forza Horizon 6, Pokemon Pokopia и Resident Evil Requiem, которые ранее возглавляли топ лучших игр года по оценкам профильной прессы.

Релиз Mina the Hollower на всех актуальных платформах состоится завтра - 29 мая. Заявлен перевод на русский язык.

Игра выполнена в стилистике портативных проектов эпохи Game Boy Color и рассказывает историю землеройки по имени Мина, исследующей остров с готическими мотивами и элементами хоррора.

Студия Yacht Club Games получила широкую известность благодаря Shovel Knight - одной из ключевых инди-серий 2010-х годов. Она стартовала в 2014 году и быстро стала успешной современной ретрофраншизой. Первая игра была вдохновлена классическими платформерами эпохи NES, получила высокие оценки критиков и геймеров благодаря сочетанию пиксельной графики, сложного, но честного геймплея и запоминающегося саундтрека.

В последующие годы бренд обзавелся самостоятельными проектами, крупными дополнениями, коллекционными изданиями, фигурками, артбуками, настольными играми и кроссоверами с другими известными сериями.