«Мы не гарантируем». Авторы «Ведьмака 3» — о работе «Баллад прошлого» на Win 10

27 мая студия CD Projekt RED анонсировала «Баллады прошлого» — новое сюжетное дополнение для «Ведьмака 3». Авторы также представили системные требования будущего расширения, в котором пропало упоминание Windows 10, всё ещё очень популярной ОС от Microsoft.

Чуть позже ситуацию отдельно прокомментировали в CD Projekt RED. В студии заявили, что будущее дополнение наверняка будет работать на Windows 10, однако разработчики не могут этого гарантировать: официальная поддержка ОС завершена, а уже осенью 2026 года от неё откажутся и производитель видеокарт NVIDIA.

Как уже сообщали, мы больше не тестируем наши игры на Windows 10 из-за отсутствия официальной поддержки со стороны Microsoft. Это один из наших принципов: безопасность для нас крайне важна. Больше не используем Windows 10 в нашей компании. Когда мы поддерживаем что-то официально, многократно проверяем соответствующее программное и аппаратное обеспечение. Наша цель — предоставить игрокам максимально качественный опыт. Эти изменения не означают, что игра не запустится на Windows 10. Они означают, что больше не можем гарантировать это.

Релиз «Ведьмака 3: Баллады прошлого» состоится в 2027 году на ПК, PS5 и Xbox Series. Всеми деталями авторы поделятся ближе к концу лета.