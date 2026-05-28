Activision запустила загадочную трансляцию по Call of Duty

На официальном YouTube-канале франшизы Call of Duty стартовала загадочная прямая трансляция, которую геймеры и профильные СМИ связывают с подготовкой анонса следующей части серии. Предположительно, стоит ждать презентацию Modern Warfare IV, сообщает DTF.

Эфир под названием «Камера 004» демонстрирует статичный вид на квартал южнокорейского города. Периодически в трансляции слышны фоновые звуки, включая пролетающий вертолет, однако каких-либо официальных пояснений пока не было.

На данный момент стрим не содержит обратного отсчета или указаний на конкретное время показа. Тем не менее игровые СМИ не исключают, что в финале трансляции может появиться первый тизер новой игры, а полноценный анонс состоится 7 июня в рамках презентации Xbox.

Издание VGC также допускает, что Activision может использовать одну из трансляций финальной серии НБА для продвижения проекта. Подобный формат маркетинговых анонсов компания уже применяла ранее.

Примечательно, что сутками ранее инсайдер billbil-kun разместил размытое изображение обложки «одной из игр Activision». Публикацию он сопроводил корейским словом, означающим число «четыре», что пользователи восприняли как намек на Modern Warfare IV.

По слухам, действие игры развернется на территории Южной и Северной Кореи, а сама игра станет прямым продолжением Call of Duty: Modern Warfare III (2023). Разработкой проекта занимается студия Infinity Ward, которая уже подтвердила работу над следующей частью серии.

