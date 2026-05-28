Честность разработчика Final Sentence удивила пользователей Steam

* Большие видеоигровые компании думают только о деньгах и используют любые трюки, чтобы только выманить лишний доллар или даже рубль из кармана геймеров. А вот мелкие независимые разработчики иногда позволяют себе широкие жесты. Странно, да? Ну, или может они считают, что не только в деньгах счастье… В общем, создатель прикольной печатной «королевской битвы» (в игре надо печать тексты с револьвером у виска, и тот, кто ошибся, выбывает из состязания самым эффективным образом – пулей в голову) Final Sentence предупредил народ в Steam, чтобы они не покупали игру, ибо скоро распродажа, и таким образом можно будет сэкономить пару-тройку долларов. Народ, что характерно, высоко оценил предупреждение и выдал в адрес девелопера кучу теплых слов.

* CD Projekt изменила системные требования для анонсированного на днях дополнения «Песни прошлого», а также для The Witcher 3: Wild Hunt в целом. Согласно сайту игры, игра прекратит поддержку Windows 10 – одиннадцатая «винда» станет минимальным требованием к операционной системе. Также не будут больше поддерживаться жесткие диски HDD – только SSD, только технический прогресс. Ну и наконец DirectX 11 тоже выйдет из фавора – «Ведьмак-3» будет сотрудничать исключительно с двенадцатой версией «директа».