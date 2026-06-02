Игровой смартфон RedMagic 11S Pro выйдет глобально

RedMagic объявила о глобальном запуске игрового смартфона 11S Pro. Устройство уже есть в Китае, но теперь его смогут купить пользователи в Европе, остальной Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

© Ferra.ru

А чем удивляет смартфон? Snapdragon 8 Gen 5 Elite Leading Edition (с двумя ядрами до 4,74 ГГц, техпроцесс 3 нм), 12 или 16 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ встроенной, экран 6,85 дюйма AMOLED с частотой обновления 144 Гц, яркостью до 1800 нит и защитой от мерцания, батарея 7500 мА·ч с проводной зарядкой 80 Вт (беспроводная тоже есть).

Есть два дополнительных сенсорных «курка» на корпусе, отдельный игровой чип RedCore R4 — управляет графикой, звуком и вибрацией. И самое главно — система охлаждения AquaCore. Она состоит из вентилятора и испарительной камерой, плюс — водяное охлаждение с фторированной жидкостью.

Камеры две по 50 Мп. Защита от воды по стандарту IPX8 (от пыли — нет). ОС — Android 16.

© RedMagic

Цены:

12/256 ГБ — €799 / $849 / £709. 16/512 ГБ — €899 / $949 / £799.

Старт продаж — 10 июня.