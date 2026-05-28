Sony отключила серверы Destruction AllStars и удалила игру из PS Store

Sony отключила серверы гоночной аркады Destruction AllStars и сняла проект с продажи в цифровом магазине PlayStation Store. Об этом сообщает портал Delisted Games.

Вместе с тем Sony прекратила продажу внутриигровой валюты Destruction Points. Пользователям, у которых остались средства на аккаунтах, разрешили использовать их до 25 ноября. До этого срока геймерам доступен однопользовательский режим, а после игроков переведут на локальный аркадный режим.

Ограничения заработали неожиданно — разработчики заранее не анонсировали прекращение поддержки проекта. Студия-разработчик Lucid Games также пока не прокомментировала решение об отключении серверов.

Destruction AllStars рассматривалась как один из стартовых эксклюзивов PlayStation 5. Изначально Sony планировала выпустить игру за $70 одновременно с запуском консоли, однако после переноса релиза на февраль 2021 года стратегия была пересмотрена. На старте проект сделали частью подписки PS Plus, а спустя два месяца после выхода игру начали продавать отдельно уже за $20.

Это не первый провал Sony за последнее время. Так, многопользовательская игра Sony в жанре геройского шутера от первого лица под названием Concord, на которую было потрачено несколько сотен миллионов долларов, была закрыта спустя всего две недели после выхода.

