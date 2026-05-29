Microsoft разрешила полностью удалить Copilot в Windows

Microsoft добавила в Windows 11 возможность полностью удалить ИИ-помощника Copilot с компьютера. Соответствующую опцию после обновления ОС обнаружили журналисты Windows Latest.

© газета

Новая запись в редакторе групповой политики Windows 11 позволяет полноценно удалить приложение Copilot из системы. Функция могла появиться в апрельском обновлении операционной системы.

Пользователи редакций Windows 11 Pro, Enterprise и Education могут найти новую опцию в разделе «Конфигурация пользователя» — «Административные шаблоны» — «Компоненты Windows» — «Windows AI».

После ее активации система удаляет как стандартную настольную версию Copilot, так и интеграцию с сервисами Microsoft 365.

Для пользователей Windows 11 Home отдельного редактора групповой политики не предусмотрено, однако возможность полного удаления Copilot сохраняется через изменение параметров реестра. Как отмечает Windows Latest, для этого необходимо вручную создать раздел WindowsAI в ветке системных политик и изменить параметры, после чего перезагрузить систему или выйти из учетной записи.

Ранее HP сломала ноутбуки пользователей очередным обновлением.