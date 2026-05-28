После дефицита Valve вернула Steam Deck OLED в продажу по завышенным ценами

Valve объявила о возобновлении поставок Steam Deck OLED после недавнего дефицита устройств, одновременно компания значительно повысила цены на консоли, объяснив это ростом стоимости комплектующих и логистическими проблемами. Об этом сообщает DTF.

По заявлениям Valve, нехватка Steam Deck OLED была связана с ограниченной доступностью оперативной памяти и накопителей. Теперь обе основные версии устройства вновь доступны для заказа в официальном магазине компании.

Steam Deck OLED с накопителем на 512 ГБ подорожала с $549 до $789, тогда как версия на 1 ТБ — с $649 до $949. Компания также увеличила стоимость восстановленных устройств: версия на 512 ГБ теперь оценивается в $629 вместо прежних $439, а модель на 1 ТБ — в $759 против предыдущих $649.

В Valve отметили, что новая ценовая политика отражает текущую ситуацию на рынке компонентов, включая стоимость систем хранения данных. Дополнительное влияние на цены оказали логистические сложности, которые, по словам компании, затронули всю индустрию потребительской электроники.

