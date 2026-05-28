Чемпион PUBG Mobile назвал российских киберспортсменов умными соперниками

Чемпион PUBG Mobile Global Championship 2024 и игрок команды Dplus KIA Го Хан Бин высоко оценил уровень российских киберспортсменов, отметив их мастерство и стиль игры. Своим мнением он поделился во время телемоста на фестивале российско-корейской культуры «Кей-поп Киберсуббота», который прошел в Московском кластере видеоигр и анимации.

© Газета.Ru

По словам Го Хан Бина, ему неоднократно приходилось играть против сильных российских команд. Он отметил, что российские игроки действуют напористо, создают яркие игровые моменты и демонстрируют продуманный подход. Киберспортсмен добавил, что по сравнению с корейскими игроками российские команды выглядели более основательными и показывали «действительно умную игру», подчеркнув, что у них есть чему поучиться.

Чемпион пятого сезона PUBG Mobile Japan League 2025 и участник команды HAO Лим Чэ Сон также поделился впечатлениями, отметив масштаб московского фестиваля. Он заявил, что хотел бы приехать в Россию и принять участие в офлайн-турнирах, поскольку такой формат дает совершенно другой игровой опыт.

Телемост состоялся 23 мая в рамках фестиваля «Кей-поп Киберсуббота».

Ранее создатели Kingdom Come рассказали о своей RPG по «Властелину колец».