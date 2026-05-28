Warhorse пообещала сделать ставку в RPG по "Властелину колец" на сюжет

Warhorse Studios раскрыла первые детали сразу двух будущих RPG-проектов — игры по вселенной The Lord of the Rings и следующей части серии Kingdom Come: Deliverance. Информацией студия поделилась во время прямой трансляции, посвященной дальнейшим планам компании, сообщает TechRadar.

Разработку RPG по «Властелину колец» возглавляет Виктор Бокан, директор по дизайну Kingdom Come: Deliverance 2. Точные сроки выхода проекта пока не раскрываются, однако в студии уже обозначили ключевые ориентиры будущей игры. По словам руководителя по связям с общественностью Тобиаса Штольца-Цвиллинга, проект будет делать ставку на «живой мир», глубокое повествование и запоминающихся персонажей.

В Warhorse подчеркнули, что стремятся создать максимально иммерсивную RPG во вселенной Толкина. Для работы над проектом студия сформировала отдельную команду разработчиков, которая специализируется на адаптации мира Средиземья и глубоком погружении в оригинальный материал.

Параллельно студия продолжает работу над новой игрой серии Kingdom Come. Руководителем проекта выступает творческий директор предыдущих частей франшизы. В компании подтвердили, что следующая игра по серии выйдет быстрее, чем ожидали поклонники. Релиз запланирован на период с апреля 2027 года по март 2028 года.

В Warhorse заявили, что намерены сохранить узнаваемый стиль своих RPG, сочетающий высокий уровень погружения, реалистичный мир и акцент на сюжетном повествовании.

