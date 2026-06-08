Убийца Sims вышел: что интересного в Paralives

Симулятор жизни Paralives вышел в ранний доступ в довольно сыром виде, но игра уже выгодно выделилась на фоне The Sims 4 рядом механик, о которых фанаты жанра давно просили. Портал PC Gamer рассказал о занятных мелочах, которые отличают Paralives от ближайшего конкурента.

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Масштабируемые объекты

Диван недостаточно длинный, чтобы на нем поместилась семья из пяти человек? Хочется сделать окно чуть побольше, а декоративное растение — чуть поменьше? Почти каждый объект в Paralives можно масштабировать, чтобы он подходил под жилое пространство, а не наоборот — строить жилища вокруг декора.

Свободное размещение объектов

В The Sims 4 размещение декоративных предметов было не самым удобным. Для того, чтобы «отцепить» их от сетки, нужно было вводить чит, после чего размещать предметы прямо в воздухе и подставлять под них предметы мебели, чтобы убедиться, что все выглядит аккуратно. В Paralives декорации можно размещать где угодно, без лишних движений. Никаких читов, никаких эксплойтов.

Колесо цветов

Механика из The Sims 3, которой очень не хватало в четвертой части. Одежду, волосы и мебель можно красить в любой цвет, попутно сохраняя понравившиеся тона в палитру. У некоторых предметов мебели также есть разные вариации текстур.

Слайдеры роста

Персонажей в Paralives можно делать любого роста. Удобство этой функции сложно оценить, пока вам не захочется создать сразу нескольких персонажей. Разница в росте — простейший способ привнести большее разнообразие и реализм в игру, поскольку так каждый виртуальный человек ощущается чуточку более уникальным.

Настройка вегетарианской диеты

В The Sims 4 для того, чтобы сделать персонажа вегетарианцем, нужно было тратить целый слот черты характера. Но в Paralives все работает гораздо проще: диета — вопрос включения или отключения одной опции. Мелочь, но это позволяет не жертвовать какими-либо аспектами персонажа, чтобы рассказать его историю.

Прогрессия навыков

В The Sims симов можно было заставлять учиться тем или иным навыком, пока они буквально не упадут от усталости, но в Paralives прокачка способностей устроена сложнее. Определенные навыки перестают получать опыт, если потребности персонажа падают слишком низко. А если таких потребностей будет много, то персонаж в принципе откажется делать что-либо, кроме их удовлетворения.

Особые индикаторы настроения

Не у каждого персонажа одинаковые индикаторы настроения! Хотя может показаться, что 4 базовых (сон, голод, гигиена, туалет) у всех общие, некоторые также получают особый пятый счетчик, зависящий от навыков или предыдущих действий. Например, персонаж может заскучать — и получить счетчик веселья, или устать от компании окружающих — и получить счетчик приятного одиночества.

Просьбы от жителей городка

Механика, вдохновленная симуляторами фермы, вроде Stardew Valley. В Paralives на специальной доске можно брать поручения от других жителей города. Они могут попросить, например, сходить в тренажерный зал на пару часов, или прибрать мусор на пляже. Ничего сложного, но это приносит деньги и помогает завязать дружбу.

Пожертвования в музей

Еще одна фишка, подсмотренная у симуляторов ферм. В Paralives есть музей, куда можно жертвовать найденные безделушки. Да, в The Sims 4 тоже были коллекционные предметы, но за ними было тяжело следить, потому что игра не предлагала какого-либо способа собрать их в одном месте. А вот музей как раз служит хорошей мотивацией исследовать мир.