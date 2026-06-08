Почему коллекционные карточки Pokemon так популярны?

Коллекционеры бывают разными: кто-то собирает открытки или монеты, кто-то — редкие марки, виниловые пластинки или физические копии видеоигр. А кто-то — карточки Pokemon. Портал theconversation.com рассказал, как они появились и почему по ним сходят с ума даже почти 50 лет спустя.

© The Pokemon Company

В 1973-м году японский производитель еды Calbee начал прикреплять к своим пакетикам чипсов коллекционные карточки с бейсболистами — традиция продолжается и сегодня. Так компания копировала тренд, который уже существовал в табачной индустрии Японии и других стран. Прошло четыре года — и конкурент Calbee, Lotte, присоединился к тренду, запустив шоколадную вафлю с коллекционными стикерами Bikkuriman.

Акции Calbee и Lotte создали шаблон для коллекционных детских предметов, которые могут стать объектами большого спроса, конкуренции и, позже, ностальгии. Bikkuriman до сих пор продаются; редкие стикеры 1980-х уходят с молотка за тысячи долларов.

Именно в таком климате и вырос Сатоси Тадзири. В момент релиза первых карточек Bikkuriman ему было примерно 12 лет. Он впоследствии стал создателем одной из самых популярных коллекционных карточных игр на планете — Pokemon.

При создании своих карточек Тадзири вдохновлялся воспоминаниями из детства — он и его друзья любили ловить всяческих насекомых и обмениваться ими. Так он пришел к идее игры для Nintendo Game Boy, где игроки могли ловить и обмениваться монстрами. После семи лет разработки Pokemon Red и Green вышла в феврале 1996-го, а уже в октябре подоспела ККИ. Через год, в 1997-м, на японском телевидении началась трансляция аниме-адаптации игры. Протагониста назвали Сатоси, в честь создателя франшизы. А Пикачу, изначально бывший лишь одним из 151 оригинальных монстров, стал лицом IP.

Как и Bikkuriman, Pokemon быстро стала мультимедийной франшизой. Но, в отличие от своих предшественниц, она также метила в международную аудиторию. Англоязычная локализация первой Pokemon появилась на Западе в 1998-м — имена монстров и персонажей изменили для зарубежной публики. Информацией о покемонах вскоре начали делиться по всему миру, что позволяло игрокам из разных стран сформировать фандом, объединенный общим языком покемонов. А в 2004 году в США прошел первый чемпионат мира по карточной Pokemon.

Любому товару тяжело сохранять популярность на протяжении десятков лет. В начале 2010-х Nintendo переживала не лучшие времена: компания пала в дефицит, а франшиза Pokemon столкнулась с конкуренцией со стороны Yu-Gi-Oh! И Yo-Kai Watch. Старомодной модели маркетинга через традиционные медиа больше не хватало для глобального доминирования. Для того, чтобы выжить, Pokemon необходимо было принять логику новых медиа-платформ и привлечь внимание онлайн-поколения.

Так в 2016-м появилась Pokemon GO. Приложение для смартфонов, разработанное американской компанией Niantic при содействии Nintendo и The Pokemon Company, предлагало игрокам ловить покемонов в дополненной реальности — в знакомых парках, торговых центрах и кварталах. Некоторые пользователи так увлеклись игрой, что даже путешествовали в другие страны, чтобы поймать покемонов, которых можно найти в строго определенных регионах. Одним из таких, например, был Кангасхан — австралийский покемон, чей образ очевидно построен на кенгуру.

Pokemon GO загрузили свыше 500 млн раз. Огромный успех приложения сыграл ключевую роль в возрождении глобального фандома Pokemon, и множество игроков начали вновь искать карточки, которые они собирали в детстве. Интерес дополнительно подогрел релиз Pokemon TCG Pocket — цифровой порт оригинальной ККИ сделал ее более доступной для широкой аудитории.

Но еще одним, менее предсказуемым, фактором популярности карточек Pokemon стали карантины пандемии COVID. Люди проводили больше времени дома, откапывали старые вещи, вспоминали былые хобби — и многие из некогда забытых коллекционных карточек, оказывается, стоили немаленьких денег. Например, карточка Pikachu Illustrator, выпущенная тиражом всего в 39 копий, была продана за $16,5 млн — она стала самым дорогим коллекционным предметом своего рода.